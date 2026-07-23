Economía
23 de julio de 2026 a la - 01:13

Concurso del BCP: hasta el viernes hay tiempo para postular a 45 cargos técnicos

Los depósitos del sector público no financiero en el Banco Central del Paraguay (BCP) totalizaron G. 9,489 billones en febrero de 2026.
El Banco Central del Paraguay (BCP) busca incorporar 45 funcionarios a su plantel y hasta el viernes hay tiempo para postularse.Gentileza

El BCP mantiene abierta la convocatoria para incorporar 45 funcionarios en 2026. Las postulaciones cierran el viernes 24 de julio al mediodía.

Por Fernando Ramírez

El Banco Central del Paraguay (BCP) recordó que hasta este viernes 24 de julio continúa abierta la convocatoria al Concurso Público de Oposición de Títulos, Méritos y Aptitudes para la Incorporación de Funcionarios 2026.

Las personas interesadas podrán presentar sus postulaciones y entregar los documentos requeridos a través de la plataforma habilitada por la institución hasta las 12:00 horas del viernes, según informó el ente matriz.

El proceso contempla la incorporación de 45 nuevos funcionarios para ocupar cargos técnicos y especializados dentro del BCP.

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Buscan perfiles técnicos y profesionales

Continúa abierta la convocatoria para el concurso público del BCP.
Continúa abierta la convocatoria para el concurso público del BCP.

Entre los puestos disponibles figuran cargos como supervisor junior, economista, abogado, analista en tecnología, ingeniero civil y analista en gestión de datos, entre otros perfiles requeridos por la institución.

La convocatoria está dirigida a profesionales con títulos universitarios en áreas específicas como Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas, Ciencias Informáticas, Ingeniería Electrónica, Análisis de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil.

Los postulantes deberán cumplir con los requisitos generales y particulares establecidos para cada cargo, de acuerdo con el perfil solicitado.

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Proceso basado en evaluación y meritocracia

El Banco Central señaló que el concurso contempla etapas de evaluación objetiva con criterios definidos y verificables, con el objetivo de seleccionar a los candidatos que reúnan las mejores condiciones profesionales.

La institución destacó que el proceso forma parte de su política de transparencia, igualdad de oportunidades y meritocracia, buscando fortalecer la capacidad técnica del organismo.

El BCP indicó que los interesados pueden consultar las bases y condiciones del concurso a través de su portal institucional, donde se detallan los requisitos y procedimientos para cada perfil.

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