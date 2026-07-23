Concurso del BCP: hasta el viernes hay tiempo para postular a 45 cargos técnicos

El Banco Central del Paraguay (BCP) recordó que hasta este viernes 24 de julio continúa abierta la convocatoria al Concurso Público de Oposición de Títulos, Méritos y Aptitudes para la Incorporación de Funcionarios 2026.

Las personas interesadas podrán presentar sus postulaciones y entregar los documentos requeridos a través de la plataforma habilitada por la institución hasta las 12:00 horas del viernes, según informó el ente matriz.

El proceso contempla la incorporación de 45 nuevos funcionarios para ocupar cargos técnicos y especializados dentro del BCP.

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Buscan perfiles técnicos y profesionales

Entre los puestos disponibles figuran cargos como supervisor junior, economista, abogado, analista en tecnología, ingeniero civil y analista en gestión de datos, entre otros perfiles requeridos por la institución.

La convocatoria está dirigida a profesionales con títulos universitarios en áreas específicas como Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas, Ciencias Informáticas, Ingeniería Electrónica, Análisis de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil.

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Los postulantes deberán cumplir con los requisitos generales y particulares establecidos para cada cargo, de acuerdo con el perfil solicitado.

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Proceso basado en evaluación y meritocracia

El Banco Central señaló que el concurso contempla etapas de evaluación objetiva con criterios definidos y verificables, con el objetivo de seleccionar a los candidatos que reúnan las mejores condiciones profesionales.

La institución destacó que el proceso forma parte de su política de transparencia, igualdad de oportunidades y meritocracia, buscando fortalecer la capacidad técnica del organismo.

El BCP indicó que los interesados pueden consultar las bases y condiciones del concurso a través de su portal institucional, donde se detallan los requisitos y procedimientos para cada perfil.