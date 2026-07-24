DNIT donó más de G. 5.600 millones en mercaderías incautadas a 388 entidades de todo el país 

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que los 392.921 kilos, corresponden en parte, a decomisos realizados durante el primer semestre de 2026.

El boletín detalla que los productos donados alcanzaron a 388 entidades entre hospitales, centros de salud, penitenciarías, hogares de ancianos, comedores comunitarios, comisiones vecinales, fundaciones y otras organizaciones que brindan asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, el ente estatal refirió que entre enero y junio de este año incautó un total de 843.087 kilos de mercaderías, es decir, 843 toneladas, como resultado de los procedimientos de control realizados en el marco de la lucha contra el contrabando.

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¿Qué productos fueron los más incautados?

Las mercaderías de mayor volumen correspondieron a productos frutihortícolas, que sumaron 480.665 kilos, seguidos por alimentos con 152.753 kilos y productos agrícolas con 77.528 kilos.

Entre los productos específicos con mayor cantidad decomisada figuran:

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Además, la DNIT refiere que confiscó artículos electrónicos, medicamentos, productos textiles, lubricantes, cuero y otros bienes ingresados de manera irregular al país.

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Medios de transporte encabezaron el valor de incautaciones

Si bien los productos frutihortícolas fueron los más numerosos en volumen, los medios de transporte lideraron el valor económico de las mercaderías incautadas.

Según los datos oficiales, este rubro alcanzó un valor aproximado de G. 8.388 millones, seguido por las mercaderías frutihortícolas con G. 6.963 millones y los productos electrónicos con G. 3.196 millones.

También sobresalen:

Alimentos: G. 2.961 millones.

Artículos varios: G. 2.110 millones.

Productos agrícolas: G. 1.255 millones.

Productos textiles: G. 1.058 millones.

Cuero: G. 720 millones.

Maquinarias: G. 631 millones.

Casi 393 toneladas fueron entregadas a organizaciones sociales

De las 843 toneladas decomisadas durante el semestre, la DNIT refiere que destinó 392.921 kilos (casi 393 toneladas), a donaciones para instituciones sociales, lo que representa cerca del 47% del volumen total incautado.

Los productos entregados incluyeron alimentos no perecederos, frutas y verduras, artículos de limpieza e insumos de primera necesidad. En algunos casos también se donó combustible para apoyar las tareas operativas de las fuerzas de seguridad.

Uno de los operativos solidarios más importantes ocurrió a mediados de febrero, cuando la institución distribuyó 9.000 kilos de productos incautados entre familias y organizaciones de Asunción, Encarnación, Concepción, San Cosme y Damián y San Joaquín.

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Distribución mensual de donaciones

Durante el primer semestre, las entregas se distribuyeron de la siguiente manera:

La DNIT señaló que la política de donaciones busca aprovechar las mercaderías decomisadas aptas para el consumo o el uso social, con el objetivo de beneficiar a instituciones que atienden a sectores vulnerables, al tiempo que fortalece las acciones de combate contra el contrabando.

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