Economía
24 de julio de 2026 a la - 14:14

Gobierno reduce mezcla de biodiésel en gasoil: ¿en qué porcentaje y hasta cuándo?

Imagen de refencia de producción de biodiesel.
Imagen de refencia de producción de biodiesel.

El Gobierno redujo al 7% la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil tipo 3, luego de que desde el lunes pasado comenzara a regir la exigencia de comercializar este combustible con una proporción de entre 8% y 10%.

Por Joaquín Tandé

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) emitió este viernes una resolución por la cual estableció que el porcentaje mínimo de mezcla de biodiésel en el gasoil tipo 3 será del 7% desde hoy y hasta el 31 de diciembre de este año.

La decisión modifica la disposición que había entrado en vigencia esta semana y que obligaba a comercializar el gasoil tipo 3 con una mezcla de entre 8% y 10% de biodiésel.

La resolución también dispone que, a partir de 2027, el porcentaje mínimo de mezcla de biocombustible apto para la utilización en motores diésel para el gasoil tipo 3, o el combustible que lo sustituya, será del 8%.

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Razones económicas, de calidad y ambientales

Según la resolución, el MIC realizó la modificación “tras los análisis de nuevos factores y estudios”.

Asimismo, señala que “resulta necesario y prudente” establecer esta adecuación en el porcentaje de mezcla, “consolidando en el país, un equilibrio entre los aspectos económico, calidad y ambiental”.

Con esta decisión, el MIC abrogó la Resolución N.º 0472, del 19 de junio de 2026, mediante la cual se había establecido la mezcla obligatoria de entre 8% y 10% de biodiésel para el gasoil tipo 3.

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La modificación se produce luego de conversaciones mantenidas entre el Gobierno y los gremios productivos, que habían expresado sus cuestionamientos sobre la implementación de la medida.

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