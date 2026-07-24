UGP: Gobierno reducirá la mezcla de biodiésel en el gasoil

Desde el lunes pasado rige la obligatoriedad de comercializar gasoil tipo 3 con una mezcla de entre 8% y 10% de biodiésel. Sin embargo, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, indicó que, tras conversaciones con las autoridades, existiría un acuerdo para disminuir temporalmente ese porcentaje.

“En principio queda al 7% hasta fin de año, después probablemente llegue al 8%, pero vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas”, expresó.

El titular de la UGP aclaró que el acuerdo todavía no fue formalizado mediante una resolución, por lo que la modificación aún no puede considerarse vigente.

“Es una conversación. Esperamos la resolución, que se formalice todo. Tenemos confianza, pero en la burocracia las cosas no se implementan mientras no están los papeles. Eso falta. Para nosotros es una gran tranquilidad”, declaró.

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Gremios destacan apertura del MIC

Cristaldo valoró la disposición del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para atender los cuestionamientos planteados por los gremios, que sostienen que el porcentaje de mezcla debe ajustarse a las recomendaciones de los fabricantes de vehículos.

“Hay mucha apertura y predisposición. Creo que es importante dar tranquilidad a la gente hasta que se conozca más, se entienda bien y se mantenga lo que se baja en ciencia que es la recomendación de los fabricantes y no entremos en un corre-corre por ir aumentando sin medir las consecuencias porque es la gente que trabaja la que las pagará”, declaró.

Fabricantes recomiendan un máximo del 7%

El titular de la UGP indicó que no rechazan el uso del biodiesel, pero aclaró que esta debe mezclarse conforme al tope recomendado por los fabricantes.

“Hay una onda de que el biodiesel es la solución del mundo. Es buen combustible, pero en la dosis exacta”, expresó.

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Según explicó el dirigente, los fabricantes de automóviles establecen que el 7% es el límite recomendado para la mezcla de biodiésel con gasoil. Sostuvo que superar ese porcentaje podría ocasionar inconvenientes en los vehículos.