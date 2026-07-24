Habilitarán buses gratuitos para llegar a la Expo Che Róga Porã

El boletín remitido desde el MOPC refiere, además, que reforzará el servicio de transporte público con 22 empresas y mantendrá vigente el beneficio de integración tarifaria.

Según el Viceministerio de Transporte, el servicio especial de buses eléctricos estará disponible el sábado 25 de julio, de 09:00 a 19:00, con salidas cada 40 minutos.

El circuito conectará el Centro Cultural del Puerto de Asunción con las inmediaciones de la Feria Palmear, permitiendo a los visitantes trasladarse gratuitamente entre ambos puntos y recorrer el casco histórico de Asunción.

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Refuerzan líneas de transporte para llegar a la expo

Durante las dos jornadas, el Viceministerio de Transporte también reforzará la frecuencia de 22 empresas cuyas líneas unen el microcentro de Asunción con distintos puntos del área metropolitana.

El operativo abarcará al Consorcio Arapotî con los buses eléctricos E1, E2 y E3; Magno (12, 29 y 43); Mcal. López (38); San Isidro (48, 51 y 85); Transporte y Turismo Lambaré (23, 24 y 33); Vanguardia (30); Ximex (44); Ñandutí (27 y 165); 1º de Diciembre (41); Aldana (21 y 96); Automotores Guaraní (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 y 47); Campo Limpio (34); De la Conquista (8 y 31); El Bus (35); General Aquino (28); González Quiñónez (19); Grupo Bene (11 y 203); La Chaqueña (5); La Limpeña (220); La Lomita (88); La Sanlorenzana (45, 50 y 56); y Lince (26 y 52).

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Sistema de integración tarifaria

Los usuarios podrán utilizar además el sistema de integración tarifaria, que permite combinar viajes dentro de un período de 120 minutos.

Las líneas 53, 58 y 128 de Capiatá; 38 de Mcal. López; 48, 51 y 85 de San Isidro; 12, 29 y 43 de Magno; y los buses eléctricos E1, E2 y E3 permiten realizar el primer y segundo transbordo sin costo cuando el viaje se realiza dentro de la misma empresa.

Por su parte, las líneas 11 y 203 de Grupo Bene ofrecen un descuento del 50% en el primer y segundo transbordo, mientras que las líneas 27 y 165 de Ñandutí brindan un primer transbordo gratuito y un segundo con el 50% de descuento.

También existen beneficios para combinaciones entre distintas empresas. Las líneas 12, 29 y 43 de Magno pueden combinarse con las líneas 48, 51 y 85 de San Isidro con gratuidad en el primer y segundo transbordo.

Asimismo, las líneas 27 y 165 de Ñandutí pueden combinarse con la línea 454 de 3 de Febrero y con las líneas 45, 50 y 56 de La Sanlorenzana, con un primer transbordo gratuito y un segundo con el 50% de descuento. El mismo esquema se aplica a las combinaciones entre las líneas 23, 24 y 33 de Transporte y Turismo Lambaré y las líneas 45, 50 y 56 de La Sanlorenzana.

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Qué ofrecerá la Expo & Foro Che Róga Porã

La Expo & Foro Che Róga Porã abrirá sus puertas este sábado de 09:00 a 19:00, con acceso libre y gratuito. El evento reunirá a desarrolladores inmobiliarios, bancos, financieras, cooperativas e instituciones públicas que brindarán información y asesoramiento a las familias interesadas en acceder a una vivienda propia.

La feria coincide con el segundo aniversario del programa impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Hasta la fecha, el programa registra más de 6.100 créditos aprobados o en análisis, por un monto superior a US$ 269 millones.Durante el fin de semana, los asistentes podrán conocer proyectos de viviendas, comparar opciones de financiamiento y recibir orientación sobre los requisitos para acceder a un crédito habitacional. También habrá un foro con paneles sobre desarrollo inmobiliario, financiamiento y políticas de vivienda, además de actividades culturales, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos.