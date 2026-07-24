Expo & Foro Che Róga Porã: viviendas, créditos y asesoramiento desde este sábado en el Puerto de Asunción

El encuentro reunirá a desolladores inmobiliarios, bancos, financieras, cooperativas e instituciones públicas quienes orientarán a las familias interesadas en acceder a una vivienda propia.

La inauguración oficial está prevista para este sábado con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña. Durante ambas jornadas, la Expo & Foro permanecerá abierta de 09:00 a 19:00 en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

La actividad coincide con el segundo aniversario del programa Che Róga Porã, impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que hasta la fecha registra más de 6.100 créditos aprobados o en análisis y operaciones por más de US$ 269 millones.

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¿Qué se podrá conocer en la Expo & Foro Che Róga Porã?

Las familias que asistan podrán conocer casas, departamentos y proyectos en desarrollo, comparar opciones de financiamiento y recibir asesoramiento directo sobre los requisitos para acceder a un crédito habitacional. También estarán presentes las entidades financieras que forman parte del programa para responder consultas y acompañar a los interesados durante el proceso de postulación.

El evento se desarrolla en un contexto en el que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos del país. De acuerdo con el Censo Nacional 2022, Paraguay registra un déficit habitacional de 1.117.212 viviendas, situación que mantiene vigente la demanda de soluciones de financiamiento para los sectores de ingresos medios.

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Che Róga Porã opera en todo el país

Actualmente, Che Róga Porã opera en los 17 departamentos mediante una red de 34 bancos, financieras y cooperativas, según datos del MUVH. Con la versión 3.0, lanzada recientemente por la institución, el programa amplió el límite de ingresos de seis a nueve salarios mínimos, con el objetivo de incorporar a más familias que anteriormente quedaban fuera de los requisitos.

Las condiciones del financiamiento contemplan plazos de hasta 30 años. La tasa máxima es de 6,5% para familias con ingresos de hasta seis salarios mínimos y de 9,9% para quienes perciben más de seis y hasta nueve salarios mínimos.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, señaló que la respuesta a la versión 3.0 fue positiva y que la expectativa oficial es cerrar este año con entre 7.000 y 7.500 créditos aprobados o en proceso de aprobación.

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Habrá foro, paneles y espacios de networking

La exposición también permitirá a constructoras y desarrolladores presentar nuevos emprendimientos incorporados al programa. Entre ellos participarán empresas asociadas a la Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda (Caprivi), que considera que el fortalecimiento del crédito habitacional y el aumento de la oferta de viviendas son factores para ampliar el acceso a la casa propia.

Además de la feria comercial, el evento incluirá un foro con paneles sobre financiamiento habitacional, desarrollo inmobiliario y políticas de vivienda. Representantes del sector público, entidades financieras, desarrolladores y especialistas debatirán sobre los desafíos para reducir el déficit habitacional y ampliar el acceso al crédito.

La programación también contempla espacios de networking entre los actores del sector, actividades culturales, propuestas gastronómicas y shows artísticos para el público.