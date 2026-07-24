MEF arrancó pagos de julio desembolsando a veteranos y adultos mayores

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este viernes el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondientes al presente mes. Los desembolsos, que están a cargo de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), se extenderán hasta el viernes 31.

La cartera económica informó que en esta jornada los pagos alcanzan a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

Datos de la cartera económica refieren que a junio de 2026, el Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores del MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) registró más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual correspondiente representó G. 724.762, equivalentes al 25% del salario mínimo vigente.

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Pago a jubilados de la Caja Fiscal

El lunes 27 cobrarán los jubilados de la Caja Fiscal, mientras que el martes 28 abonarán los salarios de los funcionarios administrativos y del personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

De acuerdo con los datos publicados por el MEF, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, o más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en el sexto mes del año, G. 321.412 millones frente a egresos que en junio sumaron G. 529.185 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el citado mes fue de G. 207.773 billones (US$ 34 millones al cambio actual), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos.

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Pago a las fuerzas públicas y gobernaciones

El cronograma continuará el miércoles 29 con pagos destinados a las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

Posteriormente, el jueves 30, percibirán sus haberes los servidores públicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales. El MEF registra 92.808 cargos docentes dentro del MEC para el PGN 2026.

Finalmente, el viernes 31 se completará el calendario con el desembolso correspondiente a los servicios personales pendientes.

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Pagos dependen de la presentación de solicitudes

El MEF recordó que la ejecución del cronograma está sujeta a que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), requisito indispensable para procesar los desembolsos.