Tecnología de Taiwán en Paraguay: Estas son las áreas donde se podría aplicar

En el marco de una visita a la República de China (Taiwán), una comitiva de periodistas paraguayos —entre ellos de ABC Color— mantuvo encuentros con autoridades del país isleño, diplomáticos y altos funcionarios con roles clave en la economía de esta potencia tecnológica, líder mundial en producción de semiconductores, con el que Paraguay mantiene una relación diplomática de casi 70 años.

Por un lado, el Dr. Ming-chi Chen y el Embajador François Chih-chung Wu, viceministros de Relaciones Exteriores, ofrecieron un almuerzo para intercambios de la visión política y económica de la alianza Paraguay-Taiwán y el contexto geopolítico global. Por el otro, tras un encuentro con técnicos del Instituto de Investigación sobre Defensa y Seguridad Nacional, el director de esa institución, el investigador Tzu-Yun Su, proporcionó a ABC una entrevista y dio detalles técnicos sobre cómo la tecnología de punta taiwanesa podría transformar sectores tradicionales de la economía paraguaya.

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Taiwán quiere instalar en Paraguay su infraestructura crítica tecnológica

El Dr. Ming-chi Chen recordó que Taiwán es el corazón de la tecnología global, al producir el 70% de los semiconductores del mundo, cifra que asciende al 95% en los chips más avanzados y al 100% en los necesarios para la Inteligencia Artificial. Esta capacidad técnica permite colocar “100 mil millones de interruptores en un solo centímetro cuadrado”, dijo.

En esa línea, Tzu-Yun Su comentó en entrevista con ABC que Taiwán ayudará a construir un centro de datos con una capacidad inicial de 10 MW, proyectando su expansión hasta 100 MW para agosto de 2028. Según lo resaltado, este soporte permitirá que Paraguay transicione hacia una gestión de datos soberana y de alta escala.

Drones taiwaneses para la agricultura, ganadería y sector forestal

Asimismo, la aplicación de drones en el sector agrícola paraguayo otra de las posibilidades que promete un beneficio mutuo. Tzu-Yun Su destacó que países como China, Estados Unidos y Japón, así como varios de Europa, ya utilizan drones ampliamente en la agricultura.

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En Paraguay, cultivos como la soja, maíz, algodón, caña de azúcar y trigo son “especialmente adecuados” para estas operaciones debido a sus alturas uniformes, según lo explicado.

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Consultado qué otras funciones pueden tener los drones, además de aplicación de fertilizantes y plaguicidas, respondió que también pueden realizar patrullajes automáticos para evaluar el crecimiento mediante cámaras infrarrojas que obtienen datos como el Índice de Vegetación, analizando clorofila, humedad y vigor del cultivo, entre otras funciones.

Asimismo, ante la crisis climática mundial, propuso utilizar drones para establecer sistemas de riego de precisión, para enfrentar sequías como la que tuvo Paraguay en 2022, que costó a nuestro país 3.000 millones de dólares.

En tal sentido, hizo referencia a la experiencia exitosa de apoyo taiwanés a Malasia en este rubro, donde el uso de drones ahorró cinco veces la mano de obra y generó valores de producción anuales de hasta 23.100 millones de dólares.

Ganadería: El “perro pastor digital aéreo”

En el sector ganadero también se puede usar esta tecnología. De acuerdo con lo explicado, los drones pueden actuar como un “perro pastor digital aéreo” o un “vaquero no tripulado”. Mediante inteligencia artificial y cámaras de alta resolución, estos dispositivos pueden realizar un conteo automatizado de miles de cabezas de ganado en pocos minutos.

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Además, la tecnología térmica permite monitorear la salud y gestación a distancia, pues es capaz de detectar animales con fiebre para prevenir brotes de fiebre aftosa o peste porcina, así como identificar hembras en celo o preñadas.

Los drones también podrán guiar los rebaños mediante altavoces de gran potencia que reproducen sonidos de frecuencias específicas o ladridos, reduciendo costos de combustible y personal. Incluso, podrán inspeccionar cientos de hectáreas de cercas dañadas o verificar bebederos sin agua de forma automática.

Reforestación aérea: El uso de drones en sector forestal

Para el sector forestal, Tzu-Yun Su detalló que los drones equipados con tecnología LiDAR (radar láser) pueden calcular directamente la altura de los árboles, la densidad de las copas y el volumen de madera de un bosque completo, elaborando mapas 3D precisos.

En materia de seguridad, pueden funcionar para la alerta temprana de incendios, detectando puntos de calor a través del humo denso mediante cámaras térmicas. También permitirán identificar plagas antes de que el árbol se seque visiblemente, permitiendo talas selectivas preventivas.

Finalmente, en terrenos de difícil acceso, se pueden usar estos drones para la reforestación aérea mediante el lanzamiento de “cápsulas de semillas” recubiertas con fertilizantes y agentes de retención de humedad, entre muchas otras funciones.

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La inversión en industria de buses eléctricos

En el almuerzo ofrecido por los viceministros taiwaneses, el Embajador François Chih-chung Wu habló también de inversión taiwanesa en Paraguay.

En ese sentido, enfatizó que, tras la dotación de los buses eléctricos de Taiwán -que ya circulan por las calles de Asunción desde hace meses-, el objetivo es la industrialización local en Paraguay. Es decir, que estos colectivos se fabriquen en el mercado paraguayo.

“Queremos que nuestros fabricantes puedan establecer una planta en Paraguay... para que puedan crear puestos de trabajo”, afirmó.

Atracción de inversión directa taiwanesa en Paraguay

Precisamente, respecto a la atracción de inversiones proyectadas, se consultó a Tzu-Yun Su si las empresas se acogerían al régimen de maquila, a la zona franca o a algún otro modelo de incentivo que tiene Paraguay. Respondió que se piensa en el mecanismo de incentivo “006688”: las empresas están exentas de alquiler los primeros dos años, pagando solo el 60% en el tercer y cuarto año, y el 80% en el quinto y sexto. Se estima que esta ronda de inversiones creará más de 2.600 puestos de trabajo para 2026.

“Empresas taiwanesas de distintos sectores tienen previsto invertir e instalarse en el Parque Tecnológico Inteligente Taiwán–Paraguay. Entre ellas se encuentran Master Transportation Bus Manufacturing, fabricante de autobuses eléctricos y sistemas inteligentes de transporte; Gauss Furniture, así como empresas del sector textil”, resaltó.

Inversión en capital humano paraguayo

Finalmente, el Dr. Ming-chi Chen hizo referencia a que este tipo de alianza se completa con la formación humana. Resaltó el “Plan de Reencuentro de Jóvenes de Países Aliados”, donde Taiwán invertirá unos 25.000 dólares por joven paraguayo para que vivan un mes en la isla y aprendan de su modelo de innovación.

Según las autoridades, esta conjunción de tecnología aplicada, formación del capital humano y voluntad política marca un “comienzo totalmente nuevo”, consolidando una sociedad comercial sólida basada en el conocimiento, lejos del modelo de donaciones que se tenía en el pasado.