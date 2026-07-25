Taiwán ampliará con US$ 200 millones el financiamiento de Che Róga Porã, anunció su embajador

Este sábado a las 09:00 arrancó la Expo & Foro Che Róga Porã en el Puerto de Asunción, actividad que proseguirá mañana domingo de 09:00 a 18:00 con entrada libre y gratuita. El encuentro reúne a desarrolladores inmobiliarios, bancos, financieras, cooperativas e instituciones públicas para presentar proyectos habitacionales, alternativas de financiamiento y asesoramiento para acceder a la vivienda propia.

Taiwán destinará otros US$ 200 millones para Che Róga Porã

El Gobierno de Taiwán destinará otros US$ 200 millones para fortalecer el programa habitacional Che Róga Porã, según confirmó este sábado el embajador taiwanés en Paraguay, Iván Yueh-Jung Lee.

Los nuevos recursos apuntan a dar continuidad al plan impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que en dos años ya registra más de 6.100 créditos aprobados o en análisis por más de US$ 269 millones.

“Vamos a continuar el programa con otros US$ 200 millones para proseguir con su financiamiento. Muy pronto”, anunció el diplomático al ser consultado por ABC sobre el respaldo de Taiwán al programa.

Lee sostuvo que el nuevo aporte permitirá ampliar la construcción de viviendas y ratificó la confianza de su país en la administración paraguaya.

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“Sin duda, tenemos mucha confianza con el gobierno del señor Santiago Peña. Su equipo está trabajando a full”, afirmó y agregó que el financiamiento “es muy necesario para continuar su trabajo”, haciendo referencia al crecimiento del programa habitacional en Paraguay.

“Este programa no va a parar”, afirma Peña

Por su parte, durante la apertura de la Expo & Foro Che Róga Porã, el presidente Santiago Peña defendió el programa como una política pública orientada a transformar el acceso al crédito para la clase media y aseguró que tendrá continuidad. “En este gobierno le puedo asegurar que este programa no va a parar”, afirmó.

El mandatario recordó que la iniciativa nació de una idea que venía desarrollando desde su paso por el ex Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay (BCP), con el objetivo de reemplazar el pago del alquiler por la cuota de una vivienda propia. “Yo quiero tener una generación de propietarios, gente que tenga la propiedad de su tierra”, expresó.

También sostuvo que el programa fue evolucionando a partir de los pedidos de los propios actores del mercado. “Che Róga Porã ya 3.0 es la respuesta de escuchar a los desarrolladores, a los propietarios de terreno y a las instituciones financieras”, resaltó.

Peña señaló además que existe un mercado potencial de al menos 500.000 familias que hoy pagan alquiler y otras 500.000 que presentan déficit cualitativo de vivienda. “Acá la clave es que este programa no se detenga”, remarcó.

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“Parecía imposible”, afirma ministro del MUVH

El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, destacó que hace apenas dos años parecía inviable ofrecer un crédito hipotecario para trabajadores con condiciones accesibles.

Sostuvo que uno de los mayores aciertos del programa fue incorporar modificaciones a partir de las sugerencias de las familias, los bancos y las empresas desarrolladoras.

También resaltó la incorporación de los paraguayos residentes en el exterior como beneficiarios. “Por primera vez un gobierno nos ve a los paraguayos que estamos fuera del país”, relató al recordar los testimonios recogidos durante visitas oficiales a España y Estados Unidos.

El ministro agregó que el programa eliminó la necesidad de intermediarios. “Al beneficiario le conocemos cuando le entregamos la llave porque no tuvo necesidad de conocernos antes para hacer todos sus trámites”.

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AFD: más de 6.700 familias alcanzadas

A su turno, la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, sostuvo que el programa dejó de ser únicamente una herramienta crediticia para convertirse en una política pública orientada a ampliar oportunidades. “Comenzamos un camino que muchos creían imposible”, afirmó.

Guillén recordó que el desafío consistió en estructurar el mayor crédito gestionado por la AFD para “ofrecer tasas y plazos inéditos para el mercado local”.

Según indicó, actualmente el programa ya alcanzó a más de 6.700 familias. “Che Róga Porã dejó hace tiempo de hablar solamente de viviendas. Habla de oportunidades, de dignidad y sobre todo de esperanza en el futuro”, concluyó.

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