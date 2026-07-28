Sitrande denuncia lobby de Atome desde Inglaterra y respalda gestión del saliente Félix Sosa

Las declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), Adolfo Villalba, denunciando las presiones de Atome y apoyando la gestión del extitular de la institución, Félix Sosa, se dieron tras la advertencia pública que el dirigente le hizo al nuevo titular, Miguel Báez, durante el acto de posesión de este martes.

Consultado sobre el trasfondo de su advertencia en el acto, Villalba fue tajante: “no hay ninguna duda de que al presidente anterior le cambiaron por su negativa a firmar el contrato con Atome”.

El sindicalista agregó que la empresa británica ejerció presión directa sobre la ANDE. “Manejamos la información de que hubo mucha presión, incluso vino el representante de Atome de Inglaterra a hacer lobby acá”, señaló.

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Para Villalba, el conflicto de fondo es quién define las reglas de la relación comercial. “Ellos vienen a querer imponerle a la ANDE cómo debe vender su energía (...) ahí es donde no estamos de acuerdo, porque finalmente nosotros vamos a adaptarnos a los intereses de la empresa, y no la empresa al Paraguay”, cuestionó.

Defiende la gestión de Sosa pese al endeudamiento

Al evaluar los cinco años de gestión de Félix Sosa al frente de la estatal, Villalba lo señaló como positivo. “Si la ANDE no está saliendo mucho en la prensa, es porque no hay corte”.

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Como ejemplo concreto, mencionó la instalación masiva de transformadores, una medida que —según explicó— redujo los reclamos ciudadanos por sobrecargas y cortes de servicio.

El único punto crítico que marcó fue el nivel de endeudamiento de la institución, aunque lo relativizó como una consecuencia casi obligada de la política de inversión. “Esa parte me preocupa (...) porque la ANDE hoy se ha endeudado muchísimo más de lo que hacía antes, pero también eso significa que va a invertir, para invertir tenés que endeudarte, porque no alcanza con la tarifa”, explicó.