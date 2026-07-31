Remesas familiares: Casi US$ 500 millones remesaron paraguayos desde el exterior hasta mayo

De acuerdo con el último reporte de Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay (BCP) , el ingreso de remesas familiares al país durante los primeros cinco meses del 2026 totalizó US$ 499 millones. Esta cifra representa una reducción del 6% en comparación con los US$ 529 millones registrados entre enero y mayo de 2025.

El comportamiento mensual durante este arranque de año mostró una aceleración progresiva, aunque luego fue desacelerando. Mientras que enero cerró con US$ 96 millones, marzo experimentó un salto significativo alcanzando los US$ 117.1 millones, pero en abril y mayo ya empezó a desacelerar con US$ 91 millones y US$ 88 millones respectivamente, según los datos oficiales.

Según registros del BCP, los connacionales que residen en el exterior enviaron más de US$ 1.350 millones en el último año desde distintas partes del mundo y alcanzaron en ese año un nuevo récord histórico. Este volumen representó un salto del 34% en comparación al volumen del año 2024, aunque este año difícilmente se supere dicho monto.

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Principales orígenes del dinero

El análisis por zonas geográficas confirma que España sigue siendo, por amplio margen, el principal mercado emisor, con casi el 56% de las remesas de compatriotas. Sin embargo, en los primeros meses de este año, se registra una reducción del 3% en los envíos desde dicha zona. Mientras que Argentina registra una reducción del 27% en los envíos de connacionales, pero se mantiene en segundo lugar del ranking de remesas y la baja está relacionada con la normalización del tipo de cambio y mayor apreciación del guaraní frente al dólar.

En el ranking de los cinco países con mayor volumen de envíos al quinto mes del año se encuentran:

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España: US$ 281 millones

Argentina: US$ 79 millones

EE.UU.: US$ 57 millones

Brasil: US$ 17 millones

Francia: US$ 12 millones

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Estos recursos, que provienen principalmente de servicios y mano de obra paraguaya en el exterior, representan un alivio fundamental para la economía de miles de familias y un ingreso de divisas clave para la balanza de pagos del país. El BCP recuerda que estos datos corresponden a cifras preliminares sujetas a revisión.