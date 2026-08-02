Primera vivienda: plantean transformar el alquiler en la cuota de la casa propia

Durante la reciente Expo y Foro Che Róga Porã, organizado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) junto al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), se resaltó que el sistema financiero paraguayo está redoblando esfuerzos para absorber la creciente demanda de viviendas mediante la digitalización y la extensión de plazos.

Ese fue uno de los puntos principales debatidos en el panel denominado “Revitalizando Asunción: la nueva oferta de viviendas y departamentos como motor de transformación urbana”.

Procesos automatizados para créditos de vivienda

Primeramente, Víctor Aguirre, gerente de alianzas patrimoniales del Banco Itaú Paraguay, destacó que la institución cuenta con procesos automatizados y clientes pre-evaluados que pueden acceder a créditos de hasta 27 años con garantía. Aguirre fue enfático al señalar: “Estamos realmente alineados con la política de la AFD y el programa de Che Róga Porã en el sentido de llegar a las familias paraguayas cambiando la cuota de alquiler por la cuota de la casa propia”.

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Por su parte, Giulio Correa, gerente de desarrollo de negocios de Zuba Inversiones, explicó que esta transformación es posible gracias a un clima de inversión favorable, con inflación controlada y políticas fiscales sólidas que atraen capital externo.

Resaltó que el bono demográfico de Paraguay, con una edad promedio de 27 años, impulsa una demanda que busca vivir, trabajar y tener ocio en un mismo lugar. “Programas como Che Róga Porã permiten que hoy en día toda esta población pueda pensar en pasar de ser inquilino a ser propietario”, afirmó.

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Viviendas y departamentos: la evolución de los modelos urbanos

Por otro lado, la evolución de los modelos urbanos también fue analizada como un factor crítico para la calidad de vida. Cynthia López, gerente de desarrollo de proyectos urbanos de EYDISA, advirtió sobre el impacto del congestionamiento vial en Asunción, donde la velocidad promedio en hora pico ha caído a 5 km/h.

López subrayó que la ubicación es ahora el factor determinante para la elección de vivienda, buscando reducir trayectos que antes tomaban media hora y hoy requieren dos horas. “Creemos que es realmente muy importante planificar, coordinar todas las acciones que estamos llevando adelante de manera conjunta, porque finalmente esto no es solamente construir edificio, sino también construir ciudad”, afirmó al respecto.

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Desde la perspectiva de la banca pública de segundo piso, Juan García, gerente de clientes y mercados de la AFD, resaltó la función primordial de brindar financiamiento a largo plazo para sustentar el negocio inmobiliario y generar confianza en el mercado.

García explicó que la versión 3.0 del programa Che Róga Porã introduce innovaciones sustanciales al incluir financiamiento para el desarrollador inmobiliario, lo que permite ampliar la oferta y mejorar la competencia en calidad.

Sobre este punto, García mencionó que “si incorporamos la posibilidad de financiamiento al desarrollador, eso es lo que nos va a dar la oportunidad de poder tener una oferta más ampliada”.

La casa propia necesita de obras públicas

Asimismo, otro tema transversal en el debate fue la necesidad de que el crecimiento edilicio sea acompañado por obras públicas robustas. Los panelistas coincidieron en que el desarrollo debe ser integral, al incluir servicios básicos y movilidad.

Cynthia López ejemplificó esta necesidad citando proyectos como Marena en la zona de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), donde el sector privado impulsa desagües y cableados subterráneos. Al respecto, López sentenció que el principal desafío es “que la infraestructura avance al mismo ritmo del desarrollo inmobiliario”.

Finalmente, el panel concluyó que el componente financiero es determinante en el precio final de la vivienda. Juan García detalló que al acceder el desarrollador a plazos largos y tasas convenientes, se busca reducir el costo total para el ciudadano.

Giulio Correa añadió que la dinámica de la ciudad está cambiando hacia un concepto patrimonial. “Vamos a tener más propietarios que van a disfrutar de lo que son propietarios... porque van a poder adquirir unidades que están bien pensadas, bien planificadas”, puntualizó.

Expo y Foro Che Róga Porã

Este foro se desarrolló en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, la semana última, y contó con la inauguración oficial del presidente de la República, Santiago Peña; del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja; y la presidenta de la AFD, Stella Guillén, institución impulsora de los créditos de la vivienda en Paraguay.

La actividad buscó ser un punto de encuentro directo entre familias de ingresos medios y los actores clave del sector: desarrolladores inmobiliarios, constructoras e instituciones financieras, incluyendo bancos, financieras y cooperativas.

El evento fue llevado a cabo para hablar sobre los caminos a seguir ante el déficit habitacional de 1.117.212 viviendas en Paraguay, registrado en el Censo Nacional 2022. Para enfrentar este reto, la versión 3.0 de Che Róga Porã ha ampliado sus límites de ingresos, permitiendo que familias que perciben hasta nueve salarios mínimos puedan postularse a créditos con plazos de hasta 30 años y tasas de interés que oscilan entre el 6,5% y el 9,9%. Hasta la fecha de la expo, el programa ya registraba operaciones por más de US$ 269 millones, dijeron los organizadores.

Además de los paneles de expertos, la expo ofreció asesoramiento personalizado y permitió a los asistentes conocer proyectos en pozo y unidades terminadas de empresas asociadas a la Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda (Caprivi).

La jornada también integró espacios de networking, propuestas gastronómicas y actividades culturales, consolidándose como una plataforma integral para fomentar el acceso a la vivienda propia en Paraguay.