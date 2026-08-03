Nuevamente deflación en julio: dos rubros que bajaron de precio son los que más pesaron, según el BCP

La inflación del mes de julio del año 2026, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del -0,1%, inferior a la variación del 0,4% observada en el mismo mes del año anterior y con lo cual acumula el segundo mes consecutivo de deflación. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende a 1,8%, mientras que la inflación interanual se ubicó en apenas 1,6%, muy por debajo del objetivo del Banco Central del Paraguay de cerrar el año con una variación del 3,5%.

Según los registros oficiales, julio es el segundo deflacionario con una variación del -0,1% y en junio la variación fue de -0,3%, lo que lleva a una tasa acumulada e interanual inferior al 2%, lo que genera indignación en los consumidores que a diario vienen soportando incrementos de precios en los principales productos de consumo básico. No obstante, desde la entidad monetaria explican que el IPC es un índice global que incluye todo tipo de bienes y servicios, y no solo lo que corresponde al consumo básico de los hogares.

De acuerdo con el reporte de la banca matriz, el comportamiento de la inflación del mes de julio de 2026 esta explicado principalmente, por las disminuciones de precios verificadas en los alimentos, en particular en las carnes y los productos frutihortícolas, así como a las reducciones registradas en los combustibles y en los bienes durables de origen importado.

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Baja de precios en alimentos

Según se desprende del reporte oficial, dentro de la agrupación de alimentos se observaron reducciones de precios principalmente en carne vacuna (-0,9%), carne de cerdo (-1,3%), hortalizas y tubérculos frescos (-2%), huevos (-3,6%), leche líquida, pastas alimenticias, harinas (-1,3%), café (-1,4%), yerba mate y azúcar (-0,5%). Por otro lado, los bienes alimenticios que registraron aumentos se encuentran las frutas frescas (0,4%) y los pescados.

En cuanto a la carne vacuna, el reporte indica que la baja estuvo asociada a una mayor oferta, explicada principalmente por incrementos de la faena durante el mes. En este contexto, se observaron disminuciones de precios en la mayoría de los cortes, destacándose las reducciones de precios registradas de la costilla de primera y el vacío.

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Variaciones en combustibles

Otro segmento que presentó disminuciones, según el informe oficial, fue el de los combustibles, en el que se registraron bajas de precios del gasoil común, el gasoil aditivado, la nafta común y la nafta súper.

Este comportamiento responde, a los menores precios del petróleo registrados a partir de la segunda mitad del mes de junio y la primera quincena del mes de julio. No obstante, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente persisten observándose mucha volatilidad e incertidumbre respecto a la evolución de los precios internacionales del petróleo.

Aunque al inicio de este mes se registró nuevamente incremento en precios en casi todas las naftas y gasoíl, lo que se espera tenga impacto en el IPC de agosto.

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Impacto del dólar en bienes importados

Por otra parte, el reporte del BCP detalla que el resultado de julio estuvo fuertemente influenciado por las disminuciones registradas en bienes durables de origen importado como autovehículos, electrónicos y electrodomésticos. Estas variaciones se deben, principalmente, a la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense. El dólar acumula una baja del 20% frente a la moneda local y cerró en un mínimo de G. 6.000 por dólar en el cambio efectivo.

Finalmente, entre los servicios de la canasta se registraron incrementos en las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, comidas preparadas para llevar, servicio doméstico, servicios de peluquería, paquetes turísticos nacionales e internacionales, análisis laboratoriales, entre otros.

Los datos revelan igualmente que el incremento del 5% en el salario mínimo legal no generó una suba generalizada en los precios de los bienes y servicios, según se puede apreciar en el resultado del citado mes.