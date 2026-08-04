MEF admite que el déficit fiscal subirá por deudas acumuladas y que cerraría en 3,2% del PIB este año

El ministro de Economía y Finanzas (MEF) Óscar Lovera afirmó este martes, en conferencia de prensa, que debido a la gestión de atrasos acumulados, principalmente con proveedores del Ministerio de Salud y empresas contratistas de obras públicas la cartera de Economía tuvo que rever su límite fiscal.

Atrasos por US$ 1.270 millones presionan el resultado fiscal

Lovera señaló que los atrasos cuantificados al cierre de 2025 en dos sectores principales, obras públicas y proveedores del Ministerio de Salud, alcanzan aproximadamente US$ 1.270 millones. Explicó que la administración de estos compromisos tendrá un impacto directo sobre el resultado fiscal de los próximos ejercicios.

“La gestión de esa deuda va a hacer que el resultado fiscal del 2026 sea un resultado que llegue a 3,2% del producto. Y el año 2027 a 3,9% del producto”, afirmó el ministro durante la conferencia de prensa brindada en la sede del MEF.

El titular del MEF explicó que, si se excluye el efecto extraordinario de los atrasos, el déficit asociado exclusivamente al flujo normal de ingresos y gastos estaría cercano al 2% del PIB en 2026 y al 1,9% en 2027, antes de alcanzar nuevamente la meta del 1,5% en 2028.

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Menor recaudación y dólar bajo afectan proyecciones del presupuesto

El ministro también admitió que los ingresos tributarios están creciendo por debajo de las previsiones iniciales del PGN 2026. “Los ingresos no se están comportando como lo habíamos previsto en la construcción del Presupuesto General de la Nación 2026. Nosotros esperábamos un crecimiento del 8,5% de los ingresos tributarios. Están creciendo alrededor del 2% ahora hasta el mes de julio”, indicó Lovera.

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Agregó que la caída del tipo de cambio del dólar frente al guaraní también está afectando tanto la recaudación tributaria como los ingresos provenientes de las binacionales. Para el cierre del ejercicio, el MEF estima un crecimiento de ingresos cercano al 6%, aunque por debajo de la meta inicial.

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MEF prepara PGN 2027 con tipo de cambio similar al actual

Respecto al diseño del PGN 2027, Lovera explicó que el escenario macroeconómico será construido con un tipo de cambio cercano al nivel actual, debido a la dificultad de proyectar esta variable.

“El tipo de cambio es una de las variables más difíciles de proyectar, porque estamos vinculados incluso a cuestiones externas, como la política monetaria que implementa Estados Unidos. Así que nosotros estamos proyectando un tipo de cambio muy cercano al tipo de cambio actual para la construcción del presupuesto del 2027”, señaló.

Además, adelantó que el MEF está revisando la estructura tributaria vigente, especialmente los regímenes especiales y exoneraciones, aunque aclaró que no se plantea un aumento de tasas ni la creación de nuevos impuestos.

“No estamos hablando de ajustar tasas al alza, no estamos hablando de crear impuestos, pero sí dentro de la estructura vigente empezar a hacer esa revisión fina”, sostuvo.

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Nueva herramienta busca evitar acumulación de deudas públicas

Ante los cuestionamientos por el crecimiento de la deuda con proveedores de salud, Lovera explicó que el problema estuvo vinculado a una falta de coordinación entre las áreas encargadas de administrar contratos y las áreas financieras de las instituciones públicas.

El ministro indicó que el MEF implementó el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEVIS), una herramienta que permitirá realizar un seguimiento desde la firma del contrato hasta el pago final.

“Hemos generado las herramientas que nos van a permitir tener la trazabilidad completa del proceso de gestión pública desde que se planifica un contrato hasta que se paga algo que no teníamos anteriormente”, manifestó.

Lovera explicó además que la deuda con proveedores de salud llegó a aproximadamente US$ 1.050 millones al cierre de 2025, producto de compromisos acumulados y una mayor demanda de servicios públicos, especialmente tras la apertura de nuevos hospitales como los de Encarnación y Coronel Oviedo.

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