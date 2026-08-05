Concepción: inicia primera edición de feria empresarial e industrial

Esta actividad es organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción (ACIC) y se desarrollará íntegramente en el Club Concepción ubicado en el centro de la “Perla del Norte”.

De acuerdo al miembro de la ACIC, arquitecto Rodrigo Fleitas Álvarez, dijo que empresas locales y nacionales, además de microempresas, muchos emprendedores participarán de esta actividad en su primera edición.

Agregó que el objetivo es posicionar a Concepción como destino de inversiones.

“Es una plataforma entre las empresas, inversionistas y el público en general. Concepción es el próximo polo de desarrollo del país”, explicó.

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Actividades marcadas para hoy

A las 14:30 se inician las acreditaciones, mientras que la apertura oficial se hará a las 15:30. La primera charla arrancará a las 15:50 y estará a cargo de la empresa local La Norteña, a las 16:10 la Agencia Cáceres presentará la segunda charla de la jornada inaugural.

Mientras que para las 16:35 se prevé la presentación de la charla del Grupo Castellan Desarrollos. Miguel Riveros, fundador de la empresa TUPI desarrollará a las 17:00 el tema “La logística como ventaja competitiva: desafíos de escalar una marca paraguaya”.

Para las 17:50 está prevista la charla de Ito Canillas, de la firma Ecotran S.A, hablará de infraestructura y construcción, los motores del desarrollo.

A las 18:30 se tendrá una pausa y se podrá visitar el área de exposición que presenta esta feria.

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Empleos y desafíos de las mipymes en Concepción

Luego, a las 19:00 Patricia Dos Santos, de la empresa JOBS, brindará una charla denominada “La guerra por el talento: cómo atraer, desarrollar y retener a los mejores”.

Las charlas culminarán con la presentación de Rubén Mujica, fundador de la empresa Luminotecnia, se referirá a la innovación. Iniciará a las 19:45.

Luego se prevé el After Empresarial y el Networking.

Agenda de actividades para mañana

Para mañana los organizadores informaron que la feria iniciará a las 10:00 con la actividad denominada E-Commerce Lab y se extenderá hasta las 15:00.

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Tras la apertura de acreditaciones, a las 15:45 Édgar Alonso Ávila Sánchez se referirá a la IA y productividad: Google Workspace. A las 16:40 inicia la charla empresarial donde será presentada la nueva empresa Guías del Norte.

A las 17:00 el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, expondrá sobre Concepción del futuro: proyección de inversión, oportunidades y desarrollo industrial para el norte. A las 17:40 se hará un receso y se podrá realizar un recorrido por el área de exposición.

Manoella Talavera de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), tendrá a su cargo el tema: E-Commerce & la nueva ruta del consumidor. El consumidor cambió. ¿Tu empresa también?. Empezará a las 18:00.

Para las 19:00 estará presente Justo Villar, director deportivo de la selección Paraguaya de fútbol, hablará sobre liderazgo, disciplina y trabajo en equipo.

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Posteriormente los organizadores realizan el cierre de la feria, luego se tendrá un brindis y un momento artístico, con el que finalizará la actividad.