Economía
05 de agosto de 2026 a la - 12:48

Concepción: inicia primera edición de feria empresarial e industrial

Fondo azul con líneas diagonales, escudo de ACIC y texto promocional de la Feria Empresarial e Industrial 2026.
La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIC)organiza la primera Feria Empresarial e Industrial 2026 en Concepción.Aldo Rojas

La primera edición de la Feria Empresarial e Industrial Concepción (Feico) empieza hoy caminará mañana en la capital del primer departamento. Entérese de la agenda de actividades en la siguiente nota.

Por Aldo Rojas

Esta actividad es organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción (ACIC) y se desarrollará íntegramente en el Club Concepción ubicado en el centro de la “Perla del Norte”.

De acuerdo al miembro de la ACIC, arquitecto Rodrigo Fleitas Álvarez, dijo que empresas locales y nacionales, además de microempresas, muchos emprendedores participarán de esta actividad en su primera edición.

Agregó que el objetivo es posicionar a Concepción como destino de inversiones.

“Es una plataforma entre las empresas, inversionistas y el público en general. Concepción es el próximo polo de desarrollo del país”, explicó.

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Actividades marcadas para hoy

A las 14:30 se inician las acreditaciones, mientras que la apertura oficial se hará a las 15:30. La primera charla arrancará a las 15:50 y estará a cargo de la empresa local La Norteña, a las 16:10 la Agencia Cáceres presentará la segunda charla de la jornada inaugural.

Mientras que para las 16:35 se prevé la presentación de la charla del Grupo Castellan Desarrollos. Miguel Riveros, fundador de la empresa TUPI desarrollará a las 17:00 el tema “La logística como ventaja competitiva: desafíos de escalar una marca paraguaya”.

Para las 17:50 está prevista la charla de Ito Canillas, de la firma Ecotran S.A, hablará de infraestructura y construcción, los motores del desarrollo.

A las 18:30 se tendrá una pausa y se podrá visitar el área de exposición que presenta esta feria.

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Empleos y desafíos de las mipymes en Concepción

Luego, a las 19:00 Patricia Dos Santos, de la empresa JOBS, brindará una charla denominada “La guerra por el talento: cómo atraer, desarrollar y retener a los mejores”.

Las charlas culminarán con la presentación de Rubén Mujica, fundador de la empresa Luminotecnia, se referirá a la innovación. Iniciará a las 19:45.

Luego se prevé el After Empresarial y el Networking.

Agenda de actividades para mañana

Para mañana los organizadores informaron que la feria iniciará a las 10:00 con la actividad denominada E-Commerce Lab y se extenderá hasta las 15:00.

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Tras la apertura de acreditaciones, a las 15:45 Édgar Alonso Ávila Sánchez se referirá a la IA y productividad: Google Workspace. A las 16:40 inicia la charla empresarial donde será presentada la nueva empresa Guías del Norte.

A las 17:00 el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, expondrá sobre Concepción del futuro: proyección de inversión, oportunidades y desarrollo industrial para el norte. A las 17:40 se hará un receso y se podrá realizar un recorrido por el área de exposición.

Edificio del Club Concepción con banderas ondeando y un coche azul estacionado al lado.
La actividad se realizará íntegramente en el Club Concepción.

Manoella Talavera de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), tendrá a su cargo el tema: E-Commerce & la nueva ruta del consumidor. El consumidor cambió. ¿Tu empresa también?. Empezará a las 18:00.

Para las 19:00 estará presente Justo Villar, director deportivo de la selección Paraguaya de fútbol, hablará sobre liderazgo, disciplina y trabajo en equipo.

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Posteriormente los organizadores realizan el cierre de la feria, luego se tendrá un brindis y un momento artístico, con el que finalizará la actividad.