Plan Nacional de Mipymes: qué propone la nueva estrategia del Gobierno para el sector

De acuerdo con datos del sector, las mipymes representan el 98% de las empresas del Paraguay y generan más del 75% del empleo nacional, con alrededor de 2.400.000 personas vinculadas actualmente a estas unidades empresariales.

En ese sentido, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, explicó que la estrategia marcará la línea de trabajo de la institución durante los próximos cinco años y busca reducir las principales brechas que enfrenta este sector.

Cuatro pilares del Plan Nacional de Mipymes

Giménez explicó que la estrategia se basa en cuatro pilares que definirán las acciones del Viceministerio de Mipymes. El primer eje corresponde a una formalización inteligente, con el objetivo de simplificar trámites y evitar la duplicación de requisitos entre instituciones.

Añadió que existe una serie de procesos que se deben seguir construyendo de manera conjunta, desde la inscripción en el Ministerio de Trabajo y en el Instituto de Previsión Social (IPS), hasta los documentos requeridos para sectores específicos: la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para las actividades vinculadas al sector gastronómico y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) para quienes trabajan en el sector primario.

“Hay un montón de procesos que tenemos que tener y muchos de nosotros ni siquiera tenemos idea de cuáles son las otras actividades que tenemos que desarrollar. Claramente esa brecha nosotros queremos romper”, afirmó.

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El segundo pilar es el desarrollo empresarial, que contempla herramientas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento mediante servicios como los Centros de Desarrollo Empresarial, que actualmente funcionan en San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este.

El tercer eje apunta al acceso a mercados, promoviendo la participación de las mipymes en compras públicas, cadenas productivas y mercados internacionales.

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En este punto, Giménez destacó el crecimiento de las mipymes lideradas por mujeres que ya están exportando productos y resaltó el potencial de las compras estatales.

“Tenemos una gran reserva de mercado. Tienen la obligación de comprarnos (el Estado) cerca del 20% de US$ 17.000 millones. Es un buen número para el sector”, afirmó.

El cuarto pilar se refiere al desarrollo territorial, con el objetivo de extender la cultura emprendedora a todo el país y no concentrarla únicamente en Asunción y el área metropolitana.

“Paraguay no termina acá en Asunción o en Gran Asunción. Debemos incorporar todo esto que tiene que ver con la cultura emprendedora en todo el país para que todos los estudiantes desde el colegio y la universidad sepan entender de lo que estamos hablando”, sostuvo.

Crédito: una de las principales barreras para las mipymes

Giménez señaló que el acceso al financiamiento sigue siendo uno de los principales desafíos para el sector. En ese sentido, sostuvo que existen recursos disponibles, pero que se deben generar las condiciones para que las entidades financieras puedan ampliar el acceso al crédito para las mipymes.

“Esto es un proceso que requiere de ambas partes, no es el Gobierno que ordene y se me dé, eso no funciona así”, manifestó.

Explicó que la restricción al crédito debe abordarse mediante mayor información por parte de las empresas, mejores herramientas financieras y mecanismos de garantía impulsados desde el Estado.

“Esa restricción de crédito se compensa con más información de parte de nuestras empresas, con garantías que estamos hoy desde el Estado pudiendo otorgar a ese sistema financiero. Pero todo es un proceso, no es inmediato; tenemos que empezar a construir esto”, señaló.

Nuevas herramientas financieras para mipymes

El viceministro también mencionó que se están desarrollando 13 reformas vinculadas al sistema financiero para ampliar las herramientas disponibles para las empresas.

Entre ellas destacó la implementación de las garantías mobiliarias, que permitirán utilizar activos como inventarios o maquinarias como respaldo para acceder a financiamiento.

“Tenés un inventario de productos en tu depósito o eventualmente sabés que tu maquinaria va a producir tantos productos para vender, podés convertir en garantía para que el banco te dé plata. Eso es garantía mobiliaria”, explicó.

Además, mencionó el trabajo en mecanismos como crowdfunding (financiación colectiva) y factoraje, sore este último esquema financiero adelantó que lanzarán una primera línea dentro del programa Adelanta, vinculado al programa Hambre Cero.

Entre los instrumentos previstos también se encuentran el Fondo Nacional de Mipymes, el Fondo de Capital Semilla para nuevos emprendimientos y el Fondo de Inversores Ángeles, destinado a empresas con potencial de expansión mediante esquemas de inversión.

Paraguay 2X: sectores con potencial para impulsar el crecimiento

En el marco de la estrategia Paraguay 2X, que plantea duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos 10 años, Giménez explicó que el Gobierno identificó sectores donde Paraguay cuenta con ventajas competitivas y que podrían acelerar el crecimiento económico mediante mayor inversión, tecnología y generación de valor agregado.

Uno de los sectores priorizados es la manufactura avanzada, con el objetivo de avanzar desde procesos productivos simples hacia una industria con mayor incorporación tecnológica y de maquinaria. En este segmento mencionó oportunidades en áreas como la metalmecánica, autopartes y textiles.

También destacó el potencial de la agroindustria y la biotecnología, donde Paraguay tiene el desafío de avanzar hacia una mayor industrialización de sus materias primas.

“Producimos alimentos para más de 100 millones de personas, pero gran parte de esos alimentos son materia prima para otros mercados. Tenemos que darle valor agregado”, afirmó.

Otro eje señalado fue la economía circular y el desarrollo verde, impulsados por la creciente demanda internacional de productos sostenibles, reciclados y vinculados a energías renovables. En este punto resaltó que Paraguay genera el 100% de su energía eléctrica a partir de fuentes limpias y renovables.

Asimismo, mencionó a la economía digital como un sector estratégico, tomando como referencia el crecimiento del comercio electrónico y la incorporación de empresas paraguayas a los canales digitales.

El sector forestal también fue incluido entre las áreas con potencial, debido al crecimiento de las inversiones vinculadas a plantaciones y a la industria forestal .Otro de los sectores identificados es la economía plateada, vinculada a las oportunidades que surgen a partir del envejecimiento de la población y el desarrollo de nuevos servicios, productos y soluciones orientadas a este segmento

“Estos son los sectores en los cuales nosotros estamos trabajando. La apuesta es impulsar actividades donde Paraguay tiene condiciones para competir y generar mayor valor agregado”, subrayó.

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Sistema Nacional de Mipymes será la hoja de ruta del sector

Respecto al Sistema Nacional de Mipymes, Giménez explicó que funcionará como una mesa de trabajo que recorrerá distintos puntos del país para presentar la estrategia y reunir a los diferentes actores vinculados al ecosistema emprendedor.

Concluyó que este documento será “el norte” que tendrá el Viceministerio de Mipymes durante los próximos cinco años.