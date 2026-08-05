Productores de pepino denuncian saturación del mercado a causa del contrabando

A comienzos de julio último, la caja de pepino de 20 kilos se comercializaba a un promedio de G. 200.000. Sin embargo, actualmente con suerte logran venderla entre G. 40.000 y G. 50.000, monto que no alcanza para cubrir los costos de producción, según explicaron los agricultores.

El ingreso masivo de productos de contrabando está echando por el piso el valor de la producción nacional y afecta de manera directa a los pequeños productores de Caaguazú y de otros departamentos del país, según explicaron los afectados.

El productor Adrián Vázquez cuestionó la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y pidió a las autoridades prestar mayor atención a la situación de los pequeños productores. Señaló que es necesario garantizar condiciones que permitan comercializar los productos a un precio justo y proteger los rubros frutihortícolas nacionales.

Asimismo, reclamó que el Gobierno Nacional refuerce los controles en las zonas fronterizas para evitar el ingreso irregular de mercaderías extranjeras que terminan compitiendo de manera desleal con la producción paraguaya.

Los productores advirtieron que, de continuar esta situación, muchas familias podrían reducir o abandonar sus cultivos debido a las pérdidas que están enfrentando en la actual temporada.

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Sobre el punto, intentamos conversar con el director de Comercialización del MAG, Ing. Ernesto Sotelo, pero no atendió su número celular con terminación 778. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a los reclamos de los productores.