¿Cómo se generó la deuda millonaria de Salud? Esto explicó el ministro de Economía

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) acumuló una deuda de US$ 280 millones con sus proveedores. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, reconoció que parte del origen de ese pasivo se encuentra en la falta de integración de los sistemas informáticos entre las instituciones, lo que dificultó el control de la ejecución financiera de los contratos.

No obstante, señaló que el crecimiento de la demanda de servicios también derivó en la acumulación de la deuda.

Explicó que la ampliación de la oferta de atención y el proceso de descentralización provocaron un incremento de las prestaciones que, en algunos casos, derivó en la ejecución de contratos sin el correspondiente respaldo financiero.

“El Ministerio de Salud ha tenido un incremento de demanda por el aumento de la oferta y una descentralización importante”, declaró.

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Demanda en salud se duplicó en dos años y medio

Lovera indicó que la demanda en el sistema público de salud prácticamente se duplicó en los últimos dos años y medio. Mientras entre 2018 y 2023 —incluido el período de pandemia— se registraron unas 20 millones de atenciones, actualmente la cifra asciende a 40 millones.

Según explicó, ese crecimiento aceleró la ejecución de contratos y generó una mayor presión sobre la disponibilidad financiera del Ministerio de Salud.

“Esa respuesta a esa demanda ha generado que se ejecuten contratos sin el correspondiente control financiero”, sostuvo.

Integración de sistemas para mejorar el control

Como parte de las medidas correctivas, el ministro informó que el Gobierno avanza en la integración de los sistemas informáticos del Ministerio de Salud, con el objetivo de contar con una trazabilidad completa de los procesos de contratación.

“Este proceso nos va a permitir la integración de todos los sistemas para tener la trazabilidad de un contrato desde que se planifica hasta que se paga y adicional a esto; en el Ministerio de Salud se está avanzando en la implementación del sistema de información de salud”, declaró.

Añadió que esta plataforma permitirá seguir el recorrido de los medicamentos desde su recepción en los hospitales hasta su entrega al paciente.

Contratos plurianuales generaban presión financiera

Lovera explicó que los contratos plurianuales utilizados en Salud también contribuyeron a la crítica situación financiera, debido a que, aunque estaban previstos para varios años, terminaban ejecutándose en un período mucho más corto por el incremento de la demanda.

Indicó que esa práctica ya estaba prohibida, pero anteriormente las sanciones recaían únicamente sobre la institución. Señaló que desde este año también se establecieron responsabilidades para los funcionarios que autoricen contratos sin disponibilidad presupuestaria.

“A partir de este año, en el decreto reglamentario establecimos que el funcionario que ejecute contratos sin tener la disponibilidad presupuestaria de este año será pasible de sanciones administrativas y penales. Eso ha generado una fricción en el modelo de gestión, principalmente en el Ministerio de Salud”, declaró.

Nueva herramienta permite monitorear contratos en tiempo real

El ministro también destacó la implementación de una herramienta tecnológica que permite controlar, en tiempo real, la ejecución de los contratos y los compromisos financieros asumidos por las instituciones. Explicó que el sistema ya funciona plenamente en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

“Si yo quiero saber cuántos contratos ejecutó el Incan desde mediados de febrero y cuántos son los compromisos que asumió en ese período, hoy lo tengo en un clic. El problema antes era que teníamos un área de ejecución de contratos disociado del área financiera y no se tenía información de cómo avanzaba en términos financieros la ejecución de un contrato”, dijo.

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Además, resaltó que la incorporación de la facturación electrónica de la DNIT permite que las facturas ingresen automáticamente al sistema, sin depender de su presentación por parte de los proveedores, lo que mejora la trazabilidad y fortalece el control de la ejecución presupuestaria.