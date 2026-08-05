Hospital Acosta Ñu: “pancheada” es para agasajo por el Día del Niño, aclaran

De acuerdo con la información que hicieron llegar a nuestro medio, este miércoles en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu se realiza una venta de panchos con el objetivo de recaudar fondos para costear tratamientos en el departamento de Cardiología.
No obstante, la responsable de dicha dependencia, la doctora Nancy Garay, aclaró que la iniciativa es promovida por médicos pensando en el Día del Niño, que se recuerda el próximo 16 de agosto y descartó que se trate de una convocatoria de la unidad que dirige.
En ese sentido, añadió que actualmente no están atravesando problemas de insumos, aunque admitió que ello se da gracias al respaldo de una fundación.
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Denuncias por falta de insumos, una constante en hospitales públicos
La falta de insumos en los hospitales públicos es uno de los puntos que señalan los gremios médicos que prevén movilizarse en las próximas semanas tras el fracaso de la última tripartita.
Desde el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) denuncian desde hace meses que los pacientes deben costear materiales y muchas veces los propios médicos y enfermeras hacen los posible para dar una mano a las familias.
Semanas atrás, en el Hospital Pediátrico se reportó el fallecimiento de una paciente que debía ser conectada a un corazón artificial, pero según la información entregada, los médicos no contaban con los insumos para el procedimiento.
En ese contexto, familiares de otros pacientes afectados pidieron una solución definitiva a la carencia que hay en los hospitales.
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