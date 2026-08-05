Tras fallo judicial, médica explica el proceso para recuperar vacunas pendientes

La doctora Andrea Giménez explicó que el caso llegó a instancias judiciales luego de reiteradas visitas realizadas por funcionarios de la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio San Miguel, quienes intentaron concienciar a la familia sobre la importancia de la vacunación de los niños. Sin embargo, el padre se negaba rotundamente a la aplicación de las dosis a los niños.

“Fueron varias oportunidades en las que el papá se resistía. Ante esa situación, el compañero de la Unidad de Salud Familiar informó a la Codeni, que luego articuló el trabajo con la Defensoría y el Juzgado de la Niñez para que se pudiera concretar la vacunación”, relató Giménez.

La profesional mencionó que el niño de siete años no recibía vacunas desde el 2019 y que la bebé solamente contaba con las dosis aplicadas al momento del nacimiento.

“Ninguno de los dos tenía el esquema regular completo. El de 7 años tenía pendientes todas las vacunas desde 2019 y la más pequeña solamente había recibido las vacunas cuando nació. Tienen muchísimas dosis pendientes”, lamentó la directora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Llevará varios meses para completar

Tras la resolución judicial, fue la madre quien acudió con los niños hasta el Hospital Distrital de Presidente Franco para iniciar la actualización de las vacunas pendientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Giménez dijo que la recuperación del esquema no puede realizarse de manera inmediata, debido a que cada vacuna requiere intervalos específicos entre dosis.

Estimó que la niña podría completar su esquema en aproximadamente dos meses, mientras que el niño de siete años necesitará más tiempo debido a la cantidad de dosis acumuladas.

“Dentro de un mes tienen que volver. Nosotros vamos a informar al Juzgado que ya acudieron, que ya fueron vacunados y cuándo corresponde la próxima aplicación”, agregó.

Desinformación y rechazo

La directora del hospital consideró que la resistencia de la familia estaría relacionada principalmente con la desinformación generada por grupos antivacunas.

“El esquema regular de vacunación fue desarrollado después de muchísimos estudios científicos. No es algo nuevo; existe desde hace muchos años y protege a los niños contra enfermedades que pueden ser graves”, sostuvo.

Intervención judicial para garantizar la protección sanitaria

El caso fue comunicado inicialmente a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de Presidente Franco y posteriormente derivado a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, donde se solicitó una medida cautelar de protección ante el Juzgado de la Niñez.

La jueza Milta Bobadilla ordenó diligencias para verificar la situación sanitaria de los menores y recibió informes de la Décima Región Sanitaria y del Hospital Distrital de Presidente Franco, donde se confirmó el retraso en el esquema nacional de vacunación.

Finalmente, el juzgado intimó a los padres a vacunar a los niños, advirtiendo que remitiría los antecedentes a la Fiscalía en caso de incumplimiento.