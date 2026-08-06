Créditos al sector privado crecieron 14,4% en junio y depósitos aumentaron 19,4%, según el BCP

El crédito al sector privado mantuvo su dinamismo durante junio de 2026, con un crecimiento interanual de 14,4%, mientras que los depósitos aumentaron 19,4%, de acuerdo con el informe de indicadores financieros del Banco Central del Paraguay (BCP). El sistema financiero también registró bajos niveles de morosidad y sólidos indicadores de solvencia.

El saldo de los créditos otorgados por bancos y empresas financieras al sector privado alcanzó un crecimiento interanual de 14,42% al cierre de junio de 2026, impulsado tanto por el financiamiento en moneda nacional como en moneda extranjera, según el reporte emitido por el BCP, ayer miércoles.

El crecimiento del crédito estuvo explicado por el aumento de 11,06% en los préstamos en moneda nacional (MN) y de 21,84% en moneda extranjera (ME), reflejando la continuidad de la expansión del financiamiento a empresas y familias.

Por el lado del ahorro, el saldo de los depósitos del sector privado registró una expansión interanual de 19,40%, superior a la observada en los créditos. Los depósitos en moneda nacional aumentaron 18,26%, mientras que los realizados en moneda extranjera crecieron 21,32%.

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Tasas de interés muestran comportamientos mixtos

El BCP refiere que, en cuanto al costo del financiamiento, la tasa de interés activa promedio ponderada en moneda nacional se ubicó en 15,97% durante junio, con una leve disminución de 0,10 puntos porcentuales respecto al mes anterior, aunque todavía 1,29 puntos por encima del nivel registrado un año atrás.

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Explica que, la tasa pasiva promedio en moneda nacional, correspondiente a los depósitos, se situó en 6,32%, con una reducción mensual de 0,03 puntos, pero un incremento interanual de 0,89 puntos porcentuales.

En moneda extranjera, la tasa activa alcanzó 7,86%, aumentando 0,24 puntos frente a mayo, aunque permaneció 0,29 puntos por debajo del nivel de junio de 2025. En tanto, la tasa pasiva se ubicó en 3,65%, con un incremento mensual de 0,08 puntos y una disminución interanual de 0,50 puntos porcentuales.

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Bancos mantienen sólidos indicadores financieros

El informe del BCP también muestra que el sistema bancario y financiero mantiene indicadores de fortaleza. Al cierre de junio, la liquidez se situó en 31,54%, la solvencia en 17,03%, la morosidad en 2,84% y la rentabilidad alcanzó 18,60%.

Por otra parte, el mercado de valores acumuló negociaciones por G. 27,35 billones hasta junio de 2026, lo que representó una disminución interanual de 0,74%.

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BCP mantiene la tasa de política monetaria

En materia de política monetaria, el Comité de Política Monetaria del BCP resolvió en su reunión del 23 de julio mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 5,50% anual, decisión alineada con el comportamiento de la inflación y las condiciones macroeconómicas.

A nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre 3,50% y 3,75%, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) dejó sin cambios sus tasas de referencia.

En la región, el Banco Central de Brasil redujo su tasa de política monetaria a 14,25%, mientras que Uruguay (5,75%), Colombia (12,00%), Perú (4,25%) y Chile (4,50%) optaron por mantener sin cambios sus tasas de referencia.

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