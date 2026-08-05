ANDE prorroga “Ñande Ahorro” tras gestionar deudas por más de US$ 116 millones: sepa hasta cuándo

La decisión de prorrogar hasta el 31 de agosto la promoción “Ñande Ahorro” fue oficializada por el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Miguel Báez, tras comprobar un incremento del 200% en la cantidad de financiaciones registradas en las últimas tres semanas del periodo inicial (comprendido entre el 10 de junio y el 31 de julio).

Según el reporte oficial de la empresa estatal, el impacto de la campaña se tradujo en 97.000 financiaciones formalizadas, alcanzando un monto administrado superior a los US$ 116 millones. Además, 258.000 clientes optaron por el pago al contado de sus facturas vencidas, beneficiándose con la exoneración total de los recargos por mora.

A la par de las facilidades de pago, 10.245 usuarios realizaron gestiones de regularización comercial, que incluyeron actualización de titular de la cuenta, declaración de carga instalada y cambio de servicio de monofásico a trifásico.

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Respuesta al reclamo de los usuarios

Desde la entidad explicaron que la medida busca atender a los sectores que no lograron concretar las gestiones a tiempo.

“Asimismo, la ANDE recibió numerosas solicitudes de distintos sectores de la sociedad y de clientes que manifestaron su interés en acceder a los beneficios del programa, pero que, por diversas circunstancias, aún no pudieron concretar sus gestiones”, señalaron desde la institución.

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El programa contempla la exoneración de recargos por mora e intereses para el pago al contado, así como planes de financiación adaptados para la actualización de deudas pendientes.

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Canales habilitados para la gestión

Con la extensión del plazo hasta finales de agosto, la institución busca que un mayor número de morosos ponga al día su cuenta. “Con esta prórroga, la ANDE reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes, facilitando el acceso a mecanismos de regularización que contribuyan a fortalecer la economía familiar”, destacaron.

Los trámites se pueden realizar de manera presencial en la sede central, oficinas regionales y centros de atención al cliente de todo el país, además de las plataformas digitales habilitadas por la institución.