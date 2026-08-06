Meta fiscal del Gobierno: “El problema es la velocidad y no solo el techo de la deuda”, dice Benigno

El exministro de Hacienda, Benigno López, señaló en entrevista con ABC Color que el sinceramiento de las cuentas públicas mejora la credibilidad, aunque será necesario avanzar en reformas para corregir los desequilibrios.

Las consultas al economista López se dieron tras el anuncio del MEF, realizado este martes, que ajustó su hoja de ruta fiscal para el país y reconoció que el déficit aumentará este año y en el 2027. Sus respuestas, las compartimos íntegramente a continuación.

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- ¿Es prudente mantener un techo de deuda cercano al 40% del Producto Interno Bruto (PIB)?

- Sí, es prudente. Aunque el problema está más en la velocidad con la que aumenta la deuda que en el techo en sí. Este crecimiento se explica en parte por la pandemia, pero actualmente la deuda ya no está destinada únicamente a infraestructura, sino también a cubrir atrasos de funcionamiento diario, como salud y servicios públicos. Eso requiere medidas estructurales de fondo.

- ¿Es creíble volver al límite de déficit fiscal del 1,5% del PIB en 2028?

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- Es una meta muy exigente que requiere algo más que buenas intenciones. El paso de reconocer la situación, detectar las causas y transparentar la solución es algo que valoro muchísimo porque ayuda a construir credibilidad. Sin embargo, el Gobierno debería calibrar bien si ese es el plazo adecuado, porque una segunda corrección no será bien vista por los mercados ni por la ciudadanía.

- ¿Alcanza con revisar exoneraciones fiscales o Paraguay necesita una reforma tributaria más amplia?

- Revisar beneficios fiscales es necesario, pero difícilmente sea suficiente. Paraguay tiene una presión tributaria baja y un gasto público que debe mejorar en calidad. Se debe trabajar en ambos frentes: fortalecer los ingresos y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.

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- ¿La situación actual responde a una falla de gestión puntual o a un problema estructural?

- No quisiera calificarlo de esa manera. Hoy el problema es estructural. Creció la demanda de servicios públicos, aumentaron los gastos en salud por enfermedades catastróficas, se incrementaron los amparos judiciales, existen más hospitales y todo eso genera mayores costos. Además, se incorporaron gastos sin una fuente de financiamiento clara y, si se suma la ineficiencia en los procesos de contratación, se genera una combinación muy compleja para la administración.

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- ¿El sinceramiento de las cuentas públicas fortalece o debilita la credibilidad del país?

- En el tiempo va a fortalecer la credibilidad. Transparentar las cifras es algo que valoran tanto la ciudadanía como los inversores. Ahora, hacia adelante será clave ser estrictos en el cumplimiento de la regla fiscal, porque una segunda corrección será mucho más difícil de explicar y sostener.

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- Si usted fuera ministro de Economía, ¿qué medidas priorizaría?

Es un supuesto que no se dará.