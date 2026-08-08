Estos son los expertos que vendrán a Paraguay para debatir sobre el cambio climático en Arquitectura UNA

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción se prepara ser el anfitrión del XV Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura (CRETA), que reunirá a referentes de toda la región los días 19, 20 y 21 de agosto, para debatir sobre cómo la tecnología y el diseño pueden mitigar los efectos del calentamiento global y enfrentar diversas problemáticas socioeconómicas que tienen en común los países de esta parte del Globo.

Precisamente, la crisis climática global ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad cotidiana que impacta directamente en el hábitat construido de Sudamérica. Con fenómenos cada vez más intensos, como las olas de calor persistentes y los problemas derivados del exceso o escasez de agua, la arquitectura y el urbanismo se ven obligados a replantear la materialidad y el diseño de las ciudades.

Bajo esta premisa, el XV CRETA busca ser un espacio donde la tecnología se convierta en una aliada para un desarrollo más humano y resiliente ante estos problemas ambientales, sociales y económicos que comparten los países de la región.

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“El eje del congreso es cómo la tecnología puede ayudarnos a enfrentar estos cambios -como el cambio climático, por ejemplo- y mejorar nuestra calidad de vida”, afirmó el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA), el arquitecto José Insfrán.

XV Creta: Voces internacionales que debatirán en Asunción

Por su parte, la arquitecta Ana Raquel Flores, miembro de la organización del XV CRETA, destacó que el evento reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos que enfrenta la arquitectura y el urbanismo actual frente al cambio climático y las exigencias ambientales de la región.

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A diferencia de ediciones anteriores, esta convocatoria destaca por la presencia de ponentes que operan en la frontera del conocimiento científico y la gestión pública. Según informó la organización, entre los expertos internacionales que participarán se encuentran referentes de Chile, Colombia y Argentina.

Pamela Smith (Chile): Considerada una conferencista de “peso pesado”, Smith es investigadora activa del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) . Su participación es clave, ya que traerá al país información de primera mano sobre las conclusiones científicas más recientes discutidas por la comunidad internacional respecto al calentamiento global.

Ricardo Ramírez (Colombia): Asesor del Ministerio de Vivienda de Colombia , quien aportará una visión desde la gestión estatal. Su enfoque se centrará en cómo las políticas públicas y los programas de vivienda pueden y deben adaptarse para mitigar los efectos climáticos desde la planificación urbana.

Gerardo Wadel (Argentina/España): Con una trayectoria profesional que une la experiencia de Barcelona con la realidad argentina, Wadel se especializa en la aplicación de tecnologías específicas para resolver problemas de gestión hídrica y el incremento térmico en las ciudades.

Un programa con 80 ponencias de investigación

El congreso presenta un programa que incluye cerca de 80 ponencias de investigación y seis conferencias magistrales, equilibradas entre tres expertos extranjeros y tres referentes nacionales. Esta estructura consolida al CRETA como uno de los encuentros tecnológicos más relevantes del Cono Sur, vinculado a redes internacionales como CYTED y programas de posgrado de alta especialización.

Además de la teoría, el evento tendrá una fuerte carga práctica. Por las mañanas, los estudiantes participarán en workshops exclusivos diseñados para resolver ejercicios de control de temperatura y gestión de recursos hídricos en el diseño arquitectónico. Las tardes estarán dedicadas íntegramente a las ponencias y las conferencias magistrales de los expertos.

FADA-UNA busca integración regional

El evento, que ha sido declarado de interés académico por importantes facultades de Rosario y San Juan en Argentina, no solo busca el intercambio técnico, sino también la integración regional. Por ello, el cierre contará con un espacio cultural de música y danza tradicional para recibir a las delegaciones internacionales, reforzando la idea de que la arquitectura es, ante todo, un hecho social y cultural.

Precisamente, la arquitecta Flores recordó la génesis de esta red regional. “Esta es una organización que nació ya a fines de los años 90 y, que surgió básicamente, del interés de docentes del área de tecnología de las universidades públicas. Obviamente, la Argentina es la que más universidades tiene y por supuesto tiene muchas más representaciones; lo que se trata básicamente no es precisamente de un retorno, sino una sucesión de posibilidades de las distintas universidades que integran la red”, puntualizó.