El 85% de la deuda pública total se concentra en obligaciones externas

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Deuda Pública de la Administración Central (DPAC) ascendió a US$ 19.222 millones, monto que representa el 87,6% de la Deuda Pública Total y equivale al 30,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, la deuda pública con garantía soberana descendió a US$ 2.724,9 millones, equivalente al 12,4% del total y al 4,3% del PIB.

La evolución presentada por el MEF muestra un crecimiento sostenido del saldo de la deuda pública durante los últimos años. La deuda del Sector Público Total pasó de US$ 18.083 millones en 2024 a US$ 20.448 millones en 2025, mientras que a junio de 2026 se ubicó en US$ 21.947 millones, tal como se mencionó. En comparación con 2024, esto representa un incremento de aproximadamente 21,4%, equivalente a unos US$ 3.864 millones adicionales.

Una trayectoria similar se observa en la Administración Central. Su deuda pasó de US$ 16.217 millones en 2024 a aproximadamente US$ 17.932 millones en 2025 y alcanzó US$ 19.222 millones en junio de 2026. Frente al cierre de 2024, el incremento fue de alrededor de 18,5%.

La residencia de los acreedores muestra que el componente externo continúa predominando dentro del endeudamiento público. A junio de 2026, la Deuda Externa del Sector Público Total ascendió a US$ 18.331,9 millones, equivalente al 83,5% de la deuda pública y al 28,7% del PIB. En contraste, la deuda interna sumó US$ 3.614,7 millones, con una participación de 16,5% sobre el total y de 5,7% del PIB.

Los datos del MEF también permiten observar que la deuda interna aumentó proporcionalmente más que la externa desde 2024. En el Sector Público Total, las obligaciones internas pasaron de US$ 2.361 millones en 2024 a US$ 3.062 millones en 2025 y a US$ 3.615 millones en junio de 2026. Esto representa un crecimiento aproximado de 53,1% respecto a 2024. En el mismo periodo, la deuda externa aumentó de US$ 15.722 millones a US$ 18.332 millones, equivalente a una expansión de 16,6%.

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En la Administración Central también se registra un avance del componente interno. Este pasó de US$ 1.604 millones en 2024 a US$ 1.968 millones en 2025 y US$ 2.379 millones a junio de 2026. La deuda externa, por su parte, aumentó de US$ 14.613 millones a US$ 16.843 millones en el mismo periodo.

Más allá de la residencia de los acreedores, otro elemento relevante del perfil de la deuda es su composición por moneda. A junio de 2026, el 73,0% de la deuda de la Administración Central estaba denominada en dólares estadounidenses. La elevada participación responde, principalmente, a los préstamos contratados con Organismos Multilaterales y Bilaterales y a las emisiones soberanas realizadas en los mercados internacionales.

Los Bonos Soberanos totalizaron US$ 9.042,8 millones, equivalentes a aproximadamente el 47,0% de la Deuda Pública de la Administración Central. Al mismo tiempo, el 24,9% de las obligaciones se encontraba denominado en moneda local.

La estrategia de desdolarización comenzó en noviembre de 2023 con operaciones de conversión de préstamos. Posteriormente, en febrero de 2024, Paraguay realizó su primera emisión internacional de Bonos Soberanos denominados en guaraníes por un monto equivalente a US$ 500 millones. En marzo de 2025 se concretó una segunda emisión en moneda local por el equivalente a US$ 600 millones.

Las operaciones permitieron ampliar la participación del guaraní dentro del portafolio de deuda y reducir gradualmente la exposición de las finanzas públicas a las fluctuaciones del tipo de cambio. No obstante, los datos a junio de 2026 muestran que tanto la deuda externa como las obligaciones denominadas en dólares continúan concentrando la mayor parte del endeudamiento público paraguayo.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones