Itaipú realizó el último show de Iluminación Monumental: suspenderá el atractivo por un año

Una gran cantidad de público acudió el sábado último al Centro de Recepción de Visitas y al Mirador de la Margen Izquierda para presenciar el cierre del ciclo de la Iluminación Monumental de Itaipú. La jornada incluyó la presentación artística del elenco Mymba Teko y finalizó con un espectáculo de fuegos artificiales.

La intervención técnica se volvió imprescindible debido a la falta de repuestos en el mercado de las antiguas lámparas de vapor metálico. El plan contempla sustituir los 829 puntos de luz por tecnología LED, manteniendo la esencia del diseño original.

Hasta este sábado, el atractivo utilizaba lámparas de vapor metálico instaladas en los principales componentes externos de la hidroeléctrica, como el vertedero, la presa lateral derecha, la presa principal y la toma de agua. Estas lámparas eran alimentadas por subestaciones que formaban parte del sistema auxiliar eléctrico de la central.

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La nueva iluminación permitirá modificar los colores y la intensidad de las luces con mayor rapidez. Indicaron que anteriormente, para cambiar el color de un sector de la represa era necesario que un equipo de mantenimiento sustituyera manualmente las lámparas. Con el sistema LED, esta programación podrá realizarse directamente desde una consola de control, lo que abrirá la posibilidad de ofrecer espectáculos más dinámicos y personalizados en el futuro.

Desde 2005 hasta el sábado pasado

Desde el 2005 hasta la fecha, la Iluminación Monumental fue apreciada por más de 800.000 visitantes en la Margen Derecha de Itaipú, consolidándose como uno de los principales atractivos nocturnos de la frontera. “De esta manera, contribuyó a diversificar la oferta turística y a fortalecer la imagen del Complejo Turístico Itaipú (CTI) como un espacio de experiencias memorables”, destacó la publicación de la binacional.

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“Ahora toca una renovación técnica integral para más adelante estar en condiciones de ofrecer al público una nueva experiencia y fortalecer así el turismo en la frontera”, explicó la asesora de Turismo de la entidad, Diana Centurión, esposa del senador Juan Carlos “Nano” Galaverna.

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Tras la reapertura proyectada para 2027, las funciones se ampliarán de dos a cinco días por semana.

La comunicación oficial de la binacional sobre la suspensión de este atractivo por las obras no incluyó información sobre la inversión requerida ni la identidad de la empresa contratada para ejecutar las obras de reconversión.

Ante la consulta sobre el presupuesto total del proyecto y la firma adjudicada, el asesor de Comunicación Social de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, señaló que se trata de “una licitación binacional llevada a cabo por las Direcciones Técnicas de ambas márgenes”.

El vocero de la hidroeléctrica no brindó respuestas inmediatas sobre las cifras ni los contratistas involucrados, indicando que consultaría los datos requeridos.