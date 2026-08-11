La letra chica que le abre la puerta a la ANDE para reportarte a Equifax (ex Informconf)

Toda persona que solicita un nuevo suministro eléctrico, cambia de titularidad, actualiza su carga o pide un plan de financiación firma un formulario que incluye, entre las cláusulas de rigor, una autorización “en forma suficiente, expresa e irrevocable” para que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) incluya sus datos en el registro general de morosos de Equifax en caso de atraso.

La misma cláusula aparece en la solicitud de abastecimiento de energía eléctrica, en la autorización para fraccionamiento de deuda y en los acuerdos a plazos que firman los clientes que ya arrastran facturas vencidas. Es decir, el consentimiento no se pide en el momento del corte, sino que queda incorporado de antemano en trámites administrativos comunes.

El gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón, explicó ante la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara de Diputados que ese respaldo jurídico se apoya en el artículo 5 de la Ley 7593, que habilita el tratamiento de datos personales “cuando el titular otorgue su consentimiento para uno o varios fines específicos”. La institución invoca también la Ley N° 5282/2014 de acceso a la información pública para justificar el uso de esos registros.

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Ocho servicios, uno de ellos con inteligencia artificial

El contrato con Equifax —adjudicado mediante la licitación pública nacional N° 1963/25 y formalizado en noviembre de 2025 bajo el contrato N° 9959/25— no se limita a “fichar” morosos. Incluye ocho servicios distintos, según el detalle presentado por la ANDE.

Entre ellos figura la actualización de datos de clientes, un problema que la institución arrastra desde 2003, cuando implementó la facturación electrónica: de 650.000 clientes con información desactualizada, hoy quedan 350.000, catalogados como “innominados” y en proceso de cruce con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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El servicio más sensible, sin embargo, es el de “ajuste de reglas de negocio”, que la ANDE describió como la posibilidad de usar inteligencia artificial para segmentar tipos de clientes, verificar movimientos financieros y priorizar a quiénes perseguir dentro de la cartera morosa.

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“Me tocó ver personalmente el caso de una persona que va y paga por un auto 0 kilómetros. Entonces, el clientes salta en el servicio de información confidencial: debía 31 facturas con una deuda de G. 10.000.000. O sea, estamos hablando de mucha gente que, justamente, tienen deudas importantes con la institución, pero priorizan otro tipo de cuestiones”, contó Rolón.

Añadió que esta persona luego se acercó a la ANDE, saldó su deuda, y en 24 horas lo excluyeron del buró crediticio.