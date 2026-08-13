Deuda con constructoras: ¿cómo avanza el acuerdo entre el Gobierno y Cavialpa?

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, afirmó que todavía existe un saldo pendiente de la deuda del Estado con las empresas constructoras, pero destacó que el Gobierno viene cumpliendo con el esquema de pagos acordado. Sostuvo que el proceso permitió reducir paulatinamente el pasivo y dar mayor previsibilidad al sector.

Sarubbi señaló que el acuerdo alcanzado con el Gobierno no contemplaba cancelar la totalidad de la deuda durante este año, sino reducirla hasta alcanzar niveles manejables para las empresas constructoras.

En ese sentido, aseguró que, hasta el momento, el Ejecutivo viene cumpliendo con los compromisos asumidos mensualmente, lo que permitió avanzar en la reducción gradual del pasivo. “Está encaminado a resolverse”, sostuvo.

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Previsibilidad financiera para el gremio

El titular de Cavialpa remarcó que el cumplimiento del cronograma también permitió a las empresas mejorar su previsibilidad financiera y establecer planes de pago con sus propios acreedores.

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“Hoy todavía hay deuda, pero sí ya en confianza por parte nuestra de que se va a ir cumpliendo con ese compromiso. Es bueno porque nos da previsibilidad, nos sentamos con nuestros acreedores y también armamos planes de pago que hace que podamos trabajar más tranquilos”, expresó.

Intereses de la deuda: acordaron reducir la tasa al 9,9%

En cuanto a las tasas de interés aplicadas a las deudas, Sarubbi reconoció que el acuerdo no establece un tope. Sin embargo, sostuvo que los montos acordados son inferiores a los intereses previstos originalmente en los contratos que no fueron honrados y que dieron origen al pasivo.

“El proyecto de ley no habla de un tope, pero eso se aprobó con un listado de deudas e intereses con cada una de las empresas. Cada guaraní tiene nombre y apellido. Es más, lo aprobado es inclusive bastante menor de lo que se debía en intereses. Esto viene ya desde el 2024”, declaró.

Explicó que los intereses moratorios contemplados en los distintos contratos eran variables y oscilaban entre el 12% y el 16%. No obstante, mediante el acuerdo se estableció una tasa de 9,9%.

Según Sarubbi, esta reducción permite al Gobierno disponer de mayor margen presupuestario y avanzar en la cancelación gradual de las obligaciones pendientes.

Intereses son inferiores al contractual

El presidente de Cavialpa estimó que los intereses que originalmente se adeudaban rondaban los US$ 100 millones, mientras que, con el acuerdo alcanzado, el monto a ser abonado sería de aproximadamente US$ 60 millones.

Sarubbi señaló además que la tasa acordada es inferior a la que las constructoras deben afrontar con sus propios acreedores y planteó la necesidad de establecer una tasa referencial.

Constructoras enfrentan restricciones de crédito

El empresario sostuvo que la acumulación de deuda estatal tuvo un impacto importante sobre las empresas del sector, especialmente en el acceso al financiamiento.

“Hay empresas que ya no tienen líneas de créditos”, declaró.

La situación financiera de las constructoras está vinculada, según explicó, a los retrasos en los pagos por parte del Estado y a las obligaciones que las compañías deben continuar afrontando pese a no haber recibido oportunamente los recursos correspondientes.

Rechaza que constructoras busquen generar intereses

Sarubbi también negó que Cavialpa esté incentivando la adjudicación de obras sin respaldo presupuestario con el objetivo de generar intereses moratorios para las empresas constructoras.

“No creo que del sector privado haya un incentivo para que eso ocurra. Gremial y personalmente, no quiero tener un contrato que no tenga presupuesto”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que empresas en situación financiera crítica impulsen contratos plurianuales sin respaldo presupuestario para generar obligaciones del Estado y posteriormente utilizar esos compromisos como respaldo ante el sistema financiero, volvió a rechazar esa hipótesis.

“No creo que eso ocurra porque es demasiado riesgo. Si uno no consigue ese presupuesto y no cobra, uno se funde. No hay forma que el banco me financie seis meses o un año sin que yo pueda cobrar. Los montos y márgenes que se manejan en la construcción nos hacen de que ese costo financiero tenga una limitante demasiado corta. Sería un riesgo demasiado grande. Se hace por otros temas. A veces se licita con una visión política y económica mirando el presupuesto y eso no puede ocurrir”, expresó.

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Cavialpa advierte que aún queda deuda

El presidente de Cavialpa manifestó que el gremio está satisfecho con los pagos que el Gobierno viene realizando mensualmente, aunque reconoció que todavía queda un saldo importante por cancelar.

“Estamos satisfechos con lo que se cumplió ahora. Falta todavía un camino por cumplirse para poder llegar a lo comprometido, pero hasta ahora está cumplido lo comprometido”, mencionó.

La deuda total del Estado paraguayo con las empresas constructoras nucleadas en Cavialpa había alcanzado los US$ 360 millones antes del acuerdo de pagos. Ese monto se fue reduciendo con los pagos realizados por el Gobierno.