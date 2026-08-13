DNIT refuerza controles y digitaliza servicios para contribuyentes y bancos

El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, presentó dos nuevas herramientas digitales durante la 2ª Convención Bancaria Paraguay 2026, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).

Una permite actualizar o recuperar datos del documento de identidad para facilitar la inscripción en el Registro Único del Contribuyente (RUC), mientras que otra posibilita consultar si un comprobante de compra ya fue registrado en el sistema Marangatu.

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Dos herramientas: inscripción y verificación

El informe remitido desde la DNIT, detalla que la primera herramienta utiliza la plataforma de interoperabilidad administrada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), mediante la base de datos oficial de la Policía Nacional. El servicio permite agilizar la inscripción en el RUC y la obtención de constancias de no ser contribuyente.

El trámite está disponible para todos los ciudadanos, sin necesidad de utilizar una clave de acceso confidencial, a través del portal de la DNIT, en la sección “Servicios Online sin Clave de Acceso”, opción “Ver todos los servicios” y “Recuperar/Actualizar datos ciudadanos”. La plataforma no expone los datos consultados ni los resultados de las validaciones.

La segunda herramienta está dirigida a la verificación de comprobantes. Los contribuyentes pueden consultar, mediante el Sistema Marangatu y con usuario y clave de acceso, si un comprobante de compra ya fue declarado en el Registro de Comprobantes del Sistema de Gestión Tributaria.

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La consulta, según la DNIT, busca advertir sobre posibles registros previos y prevenir el uso de facturas duplicadas. La Dirección aclara que la información tiene carácter referencial y no implica validar la legitimidad de la operación ni reemplaza los procedimientos de fiscalización establecidos por la normativa.

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DNIT y bancos preparan intercambio de información tributaria

En paralelo, la DNIT y la Asoban suscribieron un convenio para avanzar en un sistema de intercambio de información tributaria que permitirá a las entidades financieras acceder a las declaraciones juradas de sus clientes, siempre que exista autorización expresa del contribuyente.

La información será obtenida desde la fuente primaria de la DNIT y estará disponible mediante una plataforma web. El sistema tendrá mecanismos de cifrado, firma digital y trazabilidad, además de un estándar unificado para las entidades financieras.

La institución afirma que el objetivo es que los bancos puedan contrastar la información tributaria declarada por sus clientes con los datos utilizados en los procesos de análisis crediticio.

DNIT detecta facturación superior a declarada

Orué señaló en entrevista con ABC que en la práctica se detectaron casos en los que la facturación presentada a una entidad financiera era muy superior a la declarada ante la administración tributaria. “Al banco le presentaban que tuvo una multimillonaria facturación y a la DNIT una muy baja facturación”, afirmó Orué.

El director de la DNIT explicó que el nuevo mecanismo permitirá que los bancos accedan a los datos directamente desde la fuente tributaria. “Con ese cruzamiento de datos nos va a permitir que ustedes puedan acceder de la fuente primaria a todos estos datos de la declaración jurada”, señaló.

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Contribuyente deberá autorizar uso de datos

La institución afirmó que la autorización del contribuyente será necesaria para que una entidad financiera pueda acceder a su información tributaria. Orué remarcó que el mecanismo no implica un acceso directo de los bancos a los sistemas internos de la DNIT.

“Será un repositorio donde llega la información solicitada y autorizada por el cliente para compartir con determinado banco”, explicó.

La DNIT, por su parte, podrá utilizar el sistema para solicitar información a las entidades financieras en el marco de investigaciones y controles tributarios. En estos casos, según explicó Orué, no se requiere la autorización del contribuyente, debido a las facultades de la administración tributaria.

El director estimó que el nuevo sistema podría estar implementado, como máximo, durante el primer trimestre de 2027. Antes deberán completarse las verificaciones, las pruebas y el funcionamiento en un ambiente de testeo.

“Estamos dando un paso que probablemente al principio iba a costar, pero le encontramos la fórmula legal para que el sector financiero, el sector bancario, pueda tener los datos en tiempo real”, sostuvo.

Más de 650 controles a comercios durante julio

Las nuevas herramientas digitales se suman a los operativos presenciales de la DNIT. Durante julio, la Coordinación de Operaciones Especiales “Jeroviaha” realizó 651 procedimientos de control en locales comerciales.

Los operativos se desarrollaron en el departamento Central, Asunción y los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Concepción y Presidente Hayes. El 15 de julio, la DNIT dispuso la suspensión temporal de dos establecimientos comerciales ubicados en Capiatá por no emitir comprobantes de venta a sus clientes.

La administración tributaria también realizó verificaciones en empresas gráficas. En esos procedimientos se revisó la información declarada en el RUC, las maquinarias y numeradoras consignadas en las solicitudes de habilitación de imprenta y la utilización de los comprobantes de venta.

La DNIT señaló que continuará con los operativos de control en distintos puntos del país y pidió a la ciudadanía denunciar situaciones irregulares. También instó a las empresas gráficas habilitadas o en proceso de habilitación a mantener actualizada la información declarada y cumplir las disposiciones tributarias vigentes.

Intercambio tributario con más de 170 países

Orué también destacó el avance de Paraguay en materia de intercambio de información tributaria. Según señaló, el país actualmente intercambia información tributaria con más de 170 países.

El director recordó además que desde 2019 se levantó el secreto bancario para las investigaciones tributarias y que Paraguay fue evaluado en 2023 en materia de intercambio de información tributaria y aprobó esa primera evaluación.

Concluyó afirmando que la próxima evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está prevista para el próximo año.