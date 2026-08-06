Asoban advierte que grado de inversión no es un pasaporte a la prosperidad y pide priorizar sostenibilidad fiscal

Con gran convocatoria se realizó en la fecha la primera jornada de la Convención Bancaria, que reunió a más de 400 referentes del sector bancario nacional e internacional y que contó además con la participación de autoridades económicas, entre ellos el ministro de Economía Óscar Lovera, el presidente del BCP Carlos Carvallo y el director de la DNIT, Óscar Orué, entre otros.

Durante su discurso de apertura de la 2a. Convención Bancaria el titular de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Osvaldo Serafini destacó la fortaleza y resiliencia del sistema financiero nacional. Añadió que en un mundo incertidumbre global, Paraguay se destaca de manera sobresaliente y que prueba de ello, fue la obtención de nuestro segundo Grado de Inversión, que ratifica la solidez del rumbo macroeconómico que hemos construido durante décadas.

Sin embargo, aclaró que no debemos conformarnos con ello. “Seamos claros: esta calificación no es una meta de llegada, ni un pasaporte automático a la prosperidad. Es una puerta de oportunidades, que se abre y que se cierra, según la coherencia de lo que hagamos de aquí en adelante”, expresó

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Mercados no premian promesas

En ese sentido, remarcó que el mercado internacional de capitales no premia promesas, sino que premia previsibilidad sostenida. A lo que agregó que la previsibilidad no se construye solo con indicadores macroeconómicos prolijos, sino que se construye también con instituciones que actúan dentro de reglas claras, estables y conocidas por todos los actores.

Serafini también se refirió a la estabilidad macroeconómica y añadió que esta requiere firmeza, pero además templanza para sortear las presiones políticas y las soluciones populistas, que en nada contribuyen a un desarrollo armónico.

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Trabajar en el sobregasto fiscal y la sostenibilidad

En el ámbito fiscal, destacó que es positivo que se estén alcanzando acuerdos para honrar los compromisos de corto plazo con proveedores del Estado, y que como sistema financiero han acompañado la iniciativa

Sin embargo, advirtió que la banca no puede limitarse a celebrar paliativos. “Es imperativo abordar con idéntica responsabilidad el fondo de la cuestión, los desafíos estructurales del sobregasto fiscal, y la sostenibilidad de los sistemas jubilatorios, problemas cuyos orígenes trascienden a la coyuntura actual, pero cuya resolución no admite más postergaciones ni atajos contables que trasladen el problema hacia el futuro”, expresó.

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Preservar la independencia y credibilidad del BCP

En otro momento, el titular de Asoban también hizo mención sobre la necesidad de mantener la independencia técnica y la credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP) que son activos institucionales que deben resguardarse de manera constante.

Serafini ratificó la facultad del BCP, aunque insistió en la necesidad de una mayor comunicación sobre normas que afectan al rubro.

“Como sector, no cuestionamos la facultad de la autoridad para definir el marco regulatorio. Sin embargo, consideramos indispensable que los actores sean escuchados antes de la adopción de medidas que impactan directamente en su operación”, apuntó.