DNIT y Asoban acuerdan intercambio de datos para agilizar controles y análisis crediticio

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) firmaron un convenio para desarrollar una plataforma digital que permitirá el intercambio seguro de información tributaria y bancaria.

Mediante este acuerdo, los bancos podrán consultar declaraciones juradas de sus clientes, pero solo con autorización expresa del contribuyente. La herramienta apunta a estar operativa en el primer trimestre de 2027, afirmó el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué.

La alianza se concretó este viernes en el marco de la 2ª Convención Bancaria del Paraguay 2026, realizada en el Centro de Convenciones del Sheraton Asunción Hotel.

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¿Qué permitirá la plataforma a la DNIT y a los bancos?

“Se arma un equipo técnico y de tecnología entre las dos entidades, tanto Asoban como la DNIT, de tal manera de poder avanzar y tener para mediados del año que viene ya este sistema”, señaló en entrevista con ABC Color.

Según explicó, la herramienta permitirá que los bancos accedan a determinada información tributaria de sus clientes y que la DNIT pueda realizar solicitudes de información bancaria dentro de sus procesos de control.

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El director explicó que el objetivo del convenio es que el intercambio de información se realice de forma digital, segura, trazable y estandarizada.

Un requisito clave: se necesitará autorización del cliente

Uno de los puntos centrales del acuerdo, que mencionó el titular de la DNIT, es que los bancos no tendrán acceso irrestricto a la información tributaria de sus clientes.

Orué aclaró que cada contribuyente deberá autorizar el acceso a sus datos. La autorización será gestionada a través de la entidad bancaria y deberá contar con la firma electrónica correspondiente.

El director de la DNIT remarcó que el sistema permitirá acceder únicamente a información específica y no a todo el historial tributario del contribuyente. “No es un acceso irrestricto, es un acceso específico sobre ciertas declaraciones juradas”, afirmó.

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Buscan reducir el riesgo en los créditos

El titular de la DNIT sostuvo que uno de los principales beneficios para el sistema financiero será contar con información de fuente primaria para analizar la situación de los solicitantes de crédito. “El mayor problema que tenemos es el riesgo que asume cada banco cuando va a prestar dinero”, afirmó.

Orué explicó que se detectaron casos en los que los contribuyentes presentaban ante los bancos niveles de facturación diferentes a los declarados ante la administración tributaria. “Al banco le presentaban que tuvo una multimillonaria facturación y a la DNIT una muy baja facturación”, sostuvo.

Con el nuevo sistema, los bancos podrán verificar directamente la información declarada por sus clientes, siempre que exista consentimiento.

DNIT también podrá solicitar información bancaria

El intercambio no será únicamente desde la administración tributaria hacia los bancos. La DNIT también contará con un mecanismo digital para solicitar información bancaria dentro de sus procesos de control y fiscalización.

Orué explicó que, cuando la administración identifique un contribuyente que requiere una revisión, podrá realizar una solicitud mediante la plataforma. “Esta fiscalización para nosotros va a ser mucho más rápida y mucho más ágil”, afirmó.

En este caso, el director aclaró que la DNIT ya cuenta por ley con facultades para solicitar información que requiera en sus investigaciones tributarias. No obstante, el nuevo sistema busca establecer un mecanismo más seguro para transmitir esos datos.

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Seguridad, cifrado y trazabilidad

El proyecto contempla que todo el proceso sea digital y cuente con mecanismos de seguridad, cifrado y firma electrónica. “Nuestro nivel de seguridad va a ser bastante alto”, sostuvo Orué.

También destacó que el sistema permitirá realizar la trazabilidad de cada operación y utilizar un estándar unificado para todas las entidades financieras.“Acá no va a haber privilegiados. De hecho, todos van a tener la misma información”, afirmó.

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¿Cuándo entrará en vigencia el nuevo mecanismo?

Orué indicó que el desarrollo de la plataforma requerirá una etapa de pruebas antes de su puesta en funcionamiento. La meta es que el sistema pueda comenzar a operar durante el primer semestre de 2027.

“Creemos que esto va a revolucionar y, sobre todo, pensamos que esto va a lograr no solamente resultados positivos para la DNIT como órgano de control, sino que principalmente fortalecer el sistema financiero”, concluyó.