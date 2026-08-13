“Puerto Madero de Asunción”: ¿ueno bank está detrás del negocio de “Coto” Nogués?

Hace dos años, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) adjudicó a Nuevo Mundo Entertainment SA el arrendamiento de cuatro galpones del Puerto de Asunción y la explotación de los estacionamientos vinculados a las oficinas de Gobierno. El proyecto fue presentado como una apuesta para transformar el histórico puerto capitalino en una especie de “Puerto Madero”.

La empresa adjudicataria, vinculada al empresario de eventos Rodrigo Luis Nogués Bazán, conocido como “Coto” Nogués y actualmente presidente del Club Olimpia, debía invertir más de US$ 5 millones para poner en condiciones los galpones y desarrollar las obras previstas.

Sin embargo, dos años después de la adjudicación, el proyecto todavía no culminó y las obras continúan en ejecución.

Ahora, una nueva interrogante se instala alrededor del negocio: ¿Hay nuevos grupos empresariales detrás de la empresa que tiene la concesión del Puerto de Asunción?

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Puerto de Asunción: ¿ueno bank está detrás del negocio?

Nuevo Mundo Entertainment SA fue constituida en 2015 con un capital de G. 900 millones. Tras la adjudicación del proyecto, Nogués, a través de su productora G5Pro, estableció una alianza con ueno bank, que en su momento fue presentado públicamente como “sponsor oficial” del Puerto de Asunción.

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A partir de esta vinculación surgió el trascendido de que ueno bank, perteneciente al Grupo Vázquez, estaría detrás del negocio y que incluso habría adquirido Nuevo Mundo Entertainment SA para desarrollar el proyecto.

Sin embargo, el presidente de la ANNP, Julio César Vera Cáceres, afirmó que no tiene información oficial que confirme esa operación. También intentamos contactar a Nogues y a ueno-a través de los responsables de prensa-, pero no tuvimos retorno al cierre de esta nota y luego de esperar durante días alguna respuesta.

“Yo no estoy informado oficialmente. Hasta hoy nunca vino ningún representante de ueno bank a hablar conmigo”, respondió el titular de la ANNP al ser consultado sobre la eventual participación del banco en el negocio.

Vera Cáceres señaló que, para la ANNP, el interlocutor continúa siendo Rodrigo Nogués, además de otros representantes de la empresa.

“El director presidente, que es Rodrigo Nogués. Hay un director financiero, hay un director, un asesor jurídico. Hasta hoy son las mismas personas con las que yo siempre he tratado y hasta hoy sigo tratando”, manifestó.

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Titular de ANNP dice que desconoce quiénes conforman hoy la sociedad

La respuesta del titular de la ANNP deja otro punto llamativo. Consultado sobre si Nuevo Mundo Entertainment SA continúa perteneciendo a Nogués, Vera Cáceres reconoció que desconoce cómo está actualmente conformada la sociedad.

“No tengo la más pálida idea, porque eso es un tema interno entre ellos”, respondió.

El titular de la ANNP explicó que Nogués no era el único accionista de Nuevo Mundo cuando se adjudicó el proyecto.

“Coto Nogués no era el único propietario. Coto Nogués era uno de los accionistas, había varios. Entonces, cuál es el arreglo interno entre ellos, no tengo la más pálida idea”, sostuvo.

Según Vera Cáceres, la ANNP se relaciona contractualmente con la persona jurídica adjudicataria, independientemente de quiénes sean sus accionistas.

“Para nosotros, la figura jurídica con la que tenemos firmado un contrato es Nuevo Mundo. Entonces, internamente, cómo se arreglan ellos es cosa de ellos”, afirmó.

“No existe esa obligación”, sostiene Vera

Ante la consulta sobre si un eventual cambio de propietarios debería ser comunicado a la ANNP, el titular de la institución fue categórico.

“No existe esa obligación. Ni es contractual ni tampoco figura en el Código Civil ese tipo de obligaciones”, respondió.

Según su explicación, incluso si los accionistas vendieran la totalidad de las acciones de Nuevo Mundo a terceros, el contrato firmado con la ANNP continuaría vigente.

“Se mantiene, aunque ellos cambien de dueño, aunque ellos vendan el 100% de sus acciones a terceros, se mantiene incólume la obligación contractual con ANNP”, sostuvo.

Vera Cáceres insistió en que lo que interesa a la institución es el cumplimiento del contrato y no quién posee las acciones de la empresa adjudicataria.

“Quién es el dueño actual o quién tiene qué porcentaje de acciones tiene tal o cual persona, eso no, a nosotros no nos interesa”, afirmó.

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La promesa de culminar antes de fin de año

Mientras persisten las interrogantes sobre la estructura detrás del negocio, las obras tampoco han llegado todavía al punto de convertir al Puerto de Asunción en el prometido “Puerto Madero”.

Consultado sobre cuándo podrían concluir los trabajos, Vera Cáceres aseguró que los cuatro galpones estarían listos antes de finalizar el año.

“Antes de fin de año, seguro. Estamos inaugurando ya los cuatro galpones, si Dios lo permite, salvo que ocurra un imponderable”, afirmó.

El presidente de la ANNP agregó que durante este mismo periodo también espera que comience la construcción del estacionamiento a cielo abierto vinculado al proyecto.

La nueva fecha anunciada representa otro punto a seguir, teniendo en cuenta que ya transcurrieron dos años desde la adjudicación y que la transformación prometida para el histórico Puerto de Asunción todavía continúa pendiente.

Por ahora, la ANNP sostiene que el contrato con Nuevo Mundo sigue vigente y que la obligación de la empresa es cumplir con las inversiones y obras comprometidas. Al mismo tiempo, su propio titular reconoce que desconoce quiénes son actualmente los accionistas de la firma.

Así, el “Puerto Madero de Asunción” todavía espera convertirse en realidad, mientras alrededor del millonario proyecto persisten preguntas sobre sus protagonistas. a ANNP hasta la fecha no publicó el contrato firmado con dicha empresa.