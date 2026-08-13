Revelan que el Gobierno ocultó oferta millonaria de US$ 70 por megavatio para favorecer a Atome

El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) denunció que el Gobierno ocultó una oferta formal de la empresa Imperium para pagar US$ 70 por megavatio (MW), más del doble de los US$ 30 que se pretendía otorgar a la firma Atome. La propuesta incluía un ingreso de US$ 174 millones anuales y un adelanto financiero de cinco años para la estatal.

El secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, confirmó que la propuesta ingresó formalmente el pasado 1 de julio, solicitando una potencia inicial de 300 megavatios (casi la mitad de una turbina de Itaipú, que tiene 700 MW). Sin embargo, el expediente fue guardado bajo siete llaves en el Poder Ejecutivo.

“El presidente de la República sabe esto. Nosotros no estamos invitados a la Mesa Energética porque íbamos a preguntar esto frente a todos. El presidente de la ANDE se comprometió a presentar la propuesta la semana pasada y no lo hizo. Tenemos la sospecha de que le obligaron a cerrar la boca”, señaló Villalba en radio Ñanduti.

El dirigente sindical sostuvo que la maniobra busca bloquear el ingreso de recursos frescos a la institución para beneficiar a sectores privados allegados al poder.

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Un proceso truncado en el Gabinete

Desde la empresa norteamericana de inteligencia artificial Imperium, su representante en Paraguay, Aníbal Lovera, contó el calvario burocrático de casi seis meses. Explicó que las gestiones iniciaron en febrero de este año ante la Presidencia y el Ministerio de Información y Tecnología (Mitic), para luego ser derivadas a la ANDE.

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Lovera relató que el acuerdo debía rubricarse con el expresidente de la ANDE, Félix Sosa, pero su repentina salida a finales del mes pasado congeló el trámite. Tras la asunción de Miguel Ángel Báez Reyes, la promesa de llevar el caso a la Mesa Energética Nacional tampoco se cumplió, dijo. El ofrecimiento fue reiterado el 27 de julio.

“Cuando se iba a firmar un entendimiento, viene la remoción o la renuncia de Félix Sosa. Una semana es lo que él tuvo en su despacho para la firma y no se llegó a dar. Ofrecemos garantías del 5% al 10% y estamos dispuestos a ir a una subasta pública si se requiere transparencia”, sostuvo Lovera, el representante de Imperium.

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La propuesta de Imperium proyecta instalar sus centros de datos en Valenzuela para aprovechar el nodo de transmisión de Itaipú y Yacyretá, comprometiendo además inversiones para ampliar la capacidad de generación eléctrica del país, con un plazo de 90 días desde la firma para entrar en operación.

Consultado sobre la demora, el representante de la empresa se quejó de la pérdida económica que representa el tiempo de espera para la compañía.

Por su parte, el vicepresidente de la CUT-A, José Pineda, arremetió contra la falta de interés del Ejecutivo en mejorar la recaudación de la ANDE y apuntó directamente a los nexos del director ejecutivo de Atome, James Spalding, exdirector de Itaipú.

“Lo que demuestra es que el Gobierno no está interesado en que la ANDE mejore sus servicios. Lo que aparenta es que se quiere disponer de nuestro bloque de energía para determinados grupos. Si hacemos une con flecha, damos la vuelta y llegamos al mismo lugar”, manifestó Pineda.