San Pedro: grave crisis vial mientras reparación de la ruta PY08 avanza con extrema lentitud

Tras la presión ciudadana a raíz de las numerosas muertes registradas en la PY08, en enero de este año llegaron las primeras máquinas al tramo Calle 6.000–Azote’y para iniciar los trabajos de mantenimiento.

Con la medida, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), buscó apaciguar el descontento de la población, que desde hace años viene reclamando una solución definitiva a las desastrosas condiciones del trayecto, mediante movilizaciones y protestas.

Los pobladores lamentaron la pérdida constante de vidas humanas y exigen la recuperación integral de la vía.

La intervención comprende aproximadamente 150 kilómetros entre Calle 6.000, en el distrito de Guajayvi, departamento de San Pedro, y Azote’y, en el departamento de Concepción. Sin embargo, los trabajos comenzaron tímidamente y continúan avanzando a un ritmo muy lento, generando preocupación entre los usuarios de la carretera.

Según los reclamos ciudadanos, las obras aún no alcanzaron siquiera los 10 kilómetros de los 150 previstos en el proyecto. Los bacheos provisorios realizados meses atrás ya presentan un notable deterioro y actualmente los tramos que atraviesan los distritos de General Resquín, Lima y Santa Rosa del Aguaray están minados de baches, convirtiendo el recorrido en un permanente riesgo para conductores y pasajeros.

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Intentamos obtener la versión de la empresa encargada de la obra, pero el personal de seguridad informó que los responsables no brindarían declaraciones a la prensa. Cualquier información oficial sobre el avance de los trabajos debe ser proporcionada por el MOPC, de acuerdo a las explicaciones brindadas.

Contrato por más de US$ 15 millones

El MOPC firmó el pasado 14 de enero un contrato por más de 15 millones de dólares para el mantenimiento y mejoramiento de la Ruta PY08 con la empresa TOCSA SA, representada legalmente por Sara María Blanco de Dose. El proyecto contempla la intervención de 151 kilómetros entre la rotonda Cruce 6000, en San Estanislao, y la localidad de Azote’y, en Concepción.

Durante la firma del contrato, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, aseguró que el Gobierno Central impulsará un intenso plan de recuperación y mantenimiento de la infraestructura vial existente, además de la ejecución de nuevas obras. No obstante, en San Pedro la ciudadanía sigue esperando resultados concretos y una respuesta efectiva a una problemática que continúa cobrando víctimas y afectando el desarrollo de toda la región.