Proyecto de Ente Regulador de Energía causa alerta entre trabajadores de ANDE

La semana pasada, el presidente Santiago Peña anunció proyectos de ley para la creación de un Ministerio de Minas, Energía e Hidrocarburos y de un ente regulador que supervise, fiscalice y controle el sector energético en Paraguay.

Si bien la propuesta ha tenido un recibimiento positivo de parte del sector empresarial y gremios de la producción, que argumentan que la falta de un órgano regulador independiente frena la llegada de capitales tanto locales como extranjeros, el anuncio del Poder Ejecutivo ha causado preocupación en los sindicatos de trabajadores del sector eléctrico.

Ayer, miércoles, gremios de funcionarios de entidades vinculadas al sector energético como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Petróleos Paraguayos (Petropar), la Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá y otros se reunieron y emitieron un comunicado en el cual se manifiestan en oposición a “cualquier intento de privatización del sector energético nacional” y anuncian la conformación de una “mesa energética de los trabajadores” para analizar los alcances e implicancias de los proyectos del Ejecutivo.

Rechazan que se quite atribuciones a la ANDE

En conversación con ABC Color este jueves, Adolfo Villalba, presidente del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), dijo que esa mesa sindical incorporará como asesores a “ingenieros de alto nivel” para definir una postura sobre los proyectos que sería presentada al público en una conferencia de prensa la próxima semana.

Villalba argumentó que proyectos de la magnitud de los que plantea el Gobierno para el sector energético necesitan un amplio debate.

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Señaló algunos cuestionamientos preliminares de los gremios concretamente sobre el proyecto de creación de un ente regulador del sector energético, entre ellos el potencial despojo de atribuciones de la ANDE como la potestad de fijar tarifas para sus clientes o la de “establecer su plan maestro a largo plazo”.

“Sus principales funciones se le van a quitar, vamos a tener una ANDE muy diezmada”, advirtió. “No queremos que se mutile a la ANDE con la excusa de que necesitamos un árbitro”, acotó.

Señaló también que el proyecto de ley establece que el 2 por ciento de lo que recauden la ANDE y las demás instituciones bajo control del ente regulador deberá ser transferido a ese ente.

Solo teniendo en cuenta los ingresos de la ANDE, eso significaría transferencias de “al menos 24 millones de dólares que van a salir de nuestras facturas”, indicó.

Niegan estar contra la competencia

Villalba negó que los sindicatos estén en contra de que la ANDE compita contra actores privados en el sector energético, especialmente en lo que se refiere a la generación de energía, pero insistió en cuestionar el despojo de atribuciones propias de la empresa estatal.

Los borradores de los proyectos de ley que crean el ente regulador y el Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos está disponible en la plataforma energia.paraguay.gov.py, donde cualquier persona puede dejar comentarios y sugerencias antes de que la iniciativa sea remitida al Congreso Nacional.