Tacuatí: sube el tono de la discusión por plan de traslado del antiguo puente de hierro

La polémica en la comunidad de Tacuatí surgió luego de que una comisión vecinal del departamento de Concepción impulsara el retiro de la estructura metálica para su posterior reacondicionamiento e instalación sobre el río Aquidabán, en la colonia Ñepytyvõ, del distrito de San Carlos del Apa.

Según los antecedentes, el viejo puente dejó de operar tras la construcción del nuevo paso que une los departamentos de San Pedro y Concepción. Desde entonces, la estructura permaneció en el lugar y algunos sectores incluso planteaban conservarla como patrimonio histórico de la zona.

El ganadero José Pappalardo aseguró que la estructura abandonada debe ser reutilizada para atender necesidades viales en otras comunidades. Por otro lado, autoridades del distrito de Tacuatí y pobladores insisten en que el proceso debe realizarse con diálogo y respetando la administración municipal.

Pappalardo cuestionó duramente la postura asumida por algunos concejales municipales de Tacuatí, quienes exigen la paralización de los trabajos de desmontaje del antiguo puente de hierro situado sobre el río Ypané y que actualmente está en desuso. Según afirmó, el puente es propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y no de la Municipalidad de Tacuatí, por lo que considera que no existen fundamentos para impedir su retiro.

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Ese puente está abandonado y deteriorándose. Incluso una parte ya fue robada y ni la Municipalidad ni la Junta Municipal hicieron algo para protegerlo”, expresó.

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Añadió además que no corresponde declarar monumento nacional a una infraestructura en desuso y recordó que la construcción de la estructura estuvo a cargo del Estado, no de la administración municipal.

El productor afirmó que, en un país con importantes carencias en infraestructura vial, todos los puentes en desuso que puedan ser recuperados deberían ser reutilizados para beneficiar a comunidades aisladas, especialmente si existen aportes privados que permitan financiar su reacondicionamiento.

“El MOPC debe sumar todos los recursos públicos y privados posibles para reducir el déficit vial y combatir la pobreza que afecta a muchas comunidades”, enfatizó.

Exigen información clara y respeto

Por su parte, el concejal municipal Hugo Báez señaló que el reclamo de las autoridades locales no apunta a impedir el traslado de la estructura, sino a exigir información clara y respeto institucional. Recordó que años atrás la propia comunidad había solicitado al MOPC la posibilidad de utilizar el puente en otra zona cercana, pero aquella propuesta fue rechazada por la cartera estatal.

Asimismo, destacó que durante la construcción original de la pasarela existió una importante participación comunitaria mediante aportes de madera y mano de obra, razón por la cual considera que la población merece ser escuchada antes de tomar una decisión definitiva.

“No nos oponemos, pero exigimos respeto y explicaciones. Aunque el puente sea del MOPC, está dentro del distrito de Tacuatí y se debe respetar la autonomía local”, manifestó el edil.

Báez también recordó que durante la inauguración del nuevo puente sobre el río Ypané, en el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, se había planteado la posibilidad de conservar la antigua estructura como una reliquia histórica.

“El propio presidente pidió al entonces ministro de Obras Públicas (Arnoldo Wiens) dejar el viejo puente como monumento y preservar lo que fue el primer enlace entre San Pedro y Concepción”, rememoró.

El desmontaje quedó suspendido

Los trabajos de desmontaje permanecen suspendidos, mientras continúan las gestiones y conversaciones entre representantes del MOPC, autoridades municipales y sectores involucrados, como la comisión vecinal de la colonia Ñepytyvõ. La falta de consenso mantiene viva una polémica que divide opiniones entre quienes defienden la reutilización de la estructura y quienes reclaman mayor participación de la comunidad en la decisión sobre el destino de un puente considerado parte de la historia local.