Video: Puente casi se cobra una nueva víctima tras colapsar en Guairá

La antigua estructura de madera atravesaba el río Tebicuarymí y comunicaba la compañía Capellán, en Coronel Martínez, con el predio de la Azucarera Paraguaya SA (AZPA), en Tebicuary. El puente ya presentaba un avanzado deterioro y había sido considerado un riesgo para quienes continuaban utilizándolo.

Los pobladores habían decidido cerrar el paso hace poco más de un mes y colocaron un cartel para impedir la circulación de personas y vehículos. La medida fue adoptada ante el temor de que la estructura terminara colapsando, principalmente luego de que una de sus vigas principales resultara dañada.

Pese a la clausura, algunos pobladores continuaban utilizando el antiguo paso debido a que representa una conexión más directa entre ambas comunidades. Entre ellos estuvo un hombre que atravesó el puente en bicicleta poco antes del derrumbe, esta tarde.

Según el relato de los lugareños, el conductor de la bicicleta logró llegar al otro extremo y, apenas unos segundos después, la estructura terminó cediendo. El ciudadano habría sido quien alertó posteriormente sobre el colapso del puente.

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Un caso fatal ocurrió en 2024

El episodio volvió a generar preocupación entre los pobladores, principalmente porque el deterioro de la estructura ya había provocado una tragedia anteriormente. En noviembre de 2024, un motociclista identificado como Agustín Ortiz (42), cayó al río desde una altura aproximada de 20 metros luego de que una parte del puente se desmoronara.

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Ortiz falleció en el lugar como consecuencia de la caída. En aquella ocasión, los vecinos ya habían advertido sobre las pésimas condiciones del paso y reclamaban trabajos de reparación o la construcción de una nueva estructura.

Desde entonces, el puente continuó deteriorándose hasta que los propios pobladores decidieron impedir el tránsito. Sin embargo, la clausura no evitó que algunas personas siguieran cruzándolo, debido a la utilidad que todavía tiene para los habitantes de la zona.

Los vecinos habían explicado que por el antiguo paso circulaban estudiantes que se trasladaban en bicicleta o motocicleta, trabajadores que se movilizaban entre ambas localidades y productores y transportistas vinculados al traslado de caña de azúcar. También señalaron que utilizar como única alternativa la ruta PY10 implica realizar un trayecto más extenso y exponerse al tránsito de vehículos de mayor porte, por lo que el antiguo puente seguía siendo considerado una vía de conexión importante.

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La situación ya había sido comunicada a las autoridades municipales, según los pobladores, quienes incluso remitieron fotografías y videos para evidenciar el estado de la estructura. Sin embargo, denunciaron que durante años no recibieron una solución definitiva.

La respuesta de la Municipalidad

Anteriormente, la Municipalidad de Coronel Martínez había realizado reparaciones menores, principalmente relacionadas con el reemplazo de tablones de madera. No obstante, los vecinos advertían que el problema ya no se limitaba al piso, sino que comprometía las vigas y otros componentes estructurales del puente.

Las autoridades habían señalado que la construcción del nuevo tramo de la ruta PY10 y el puente habilitado sobre el río Tebicuary, ubicado a unos 650 metros de la antigua pasarela, redujeron considerablemente la importancia de esta estructura.

Los pobladores, sin embargo, aseguraban que el puente continuaba siendo utilizado cotidianamente y reclamaban una alternativa segura. En noviembre de 2024, tras el accidente fatal, incluso se había planteado la posibilidad de construir una nueva estructura de metal u hormigón, pero el proyecto quedó en la nada.