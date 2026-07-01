Guairá: pobladores clausuran puente entre Tebicuary y Coronel Martínez por peligro de derrumbe

Pobladores de la compañía Capellán, en el distrito de Coronel Martínez, y de la ciudad de Tebicuary, clausuraron de manera preventiva el antiguo puente que une ambas comunidades. Tomaron la decisión luego de constatar que la estructura presenta un riesgo inminente de colapso debido a su avanzado estado de deterioro y a la crecida del río Tebicuary tras las últimas lluvias.

Los lugareños colocaron obstáculos para impedir el paso de vehículos y peatones, al considerar que continuar utilizando el puente podría derivar en una tragedia.

Albino Ávalos, habitante de la compañía Capellán, explicó que la estructura ya no ofrece condiciones mínimas de seguridad y que una de las vigas principales se encuentra rota, situación que mantiene prácticamente suspendida una parte del puente.

“Ya está por caerse. Queda sostenido prácticamente por una sola viga”, advirtió el poblador.

Aseguró que el aumento del caudal del río y la fuerza de la corriente aceleran el deterioro de la estructura.

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Según relató, los vecinos decidieron impedir el tránsito luego de advertir que el peligro era demasiado elevado.

“Nosotros mismos clausuramos el puente porque es muy peligroso. El agua sigue creciendo y la corriente está muy fuerte”, afirmó.

Ávalos indicó que la comunidad informó sobre la situación a las municipalidades de Coronel Martínez y Tebicuary; incluso remitió videos que evidencian el estado del puente. Sin embargo, lamentó que no obtuvieron una respuesta favorable.

El intendente de Coronel Martínez es Fernando Ferreira Bogado (Unidad Popular Renovadora) y el de Tebicuary es Juan Paredes (ANR-HC).

“Le envié los videos al intendente de Coronel Martínez, pero no me hizo caso. Le llamo y no me atiende”, denunció.

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El lugareño explicó que durante años el municipio de Coronel Martínez colaboró con reparaciones menores, principalmente reemplazando los tablones de madera del piso. Añadió que actualmente el problema afecta a la estructura principal, cuya reparación supera ampliamente ese tipo de intervenciones.

Los pobladores también manifestaron que en varias oportunidades solicitaron la construcción de un nuevo puente de metal o de hormigón. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue que la obra ya no sería necesaria tras la habilitación del nuevo tramo de la ruta PY10 y del puente construido sobre el río Tebicuary, ubicado a unos 650 metros del antiguo paso, explicaron.

Desde las administraciones municipales mencionaron que el viejo puente quedó prácticamente obsoleto debido a la apertura de la nueva infraestructura vial de la ruta PY10 y que el tránsito por esa vía disminuyó considerablemente. Sin embargo, los vecinos rechazaron esa versión y aseguraron que el puente continúa siendo utilizado diariamente por una importante cantidad de personas.

Según explicaron, por el lugar circulan estudiantes que acuden a instituciones educativas en bicicleta o motocicleta, trabajadores que se trasladan entre ambas localidades y camiones que transportan cargas de caña de azúcar, además de numerosos pobladores que utilizan el paso por ser el camino más corto.

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Ávalos afirmó que utilizar exclusivamente la ruta PY10 representa mayores riesgos para quienes realizan desplazamientos cotidianos. Señaló que incorporarse al tránsito de la ruta resulta peligroso y que el antiguo puente permite una conexión más directa entre Tebicuary y la compañía Capellán.