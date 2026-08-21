Atome defiende su contrato vigente desde 2022 con la ANDE y anuncia estudio para una planta solar de 300 MWp

En su comunicado “Villeta Update”, fechado el 17 de agosto, Atome remarcó que no figura en la lista de nuevos consumidores potenciales de energía que publicó el nuevo presidente de la ANDE —compuesta principalmente por empresas de inteligencia artificial y centros de datos— porque, según la empresa, ya es considerada por la estatal como “un cliente existente”, con un PPA firmado en 2022 y posteriormente modificado, por 145 MW de potencia acordada y reservada.

Ese requerimiento de energía, sostuvo la compañía, está incorporado desde hace tiempo dentro de los propios planes y proyecciones de la ANDE hasta el año 2050.

Como antecedente, Atome recordó que los ahora derogados decretos presidenciales N.° 5306 y 5307, publicados en enero de 2026, preveían que la empresa concluyera un nuevo PPA con disposiciones de inversión institucional reconocidas internacionalmente, además de la estructura tarifaria y el plazo fijados tanto en el decreto como en la resolución correspondiente. Según Atome, ese nuevo contrato ya había sido negociado y acordado en su forma con la ANDE antes de que se derogaran los decretos.

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Cambio de autoridades

El comunicado del 17 de agosto confirma que el presidente de la ANDE que estaba al frente de la institución al momento de la revocación de los decretos 5306 y 5307 renunció y fue reemplazado —una referencia al recambio de Félix Sosa por Miguel Ángel Báez Reyes—. Atome aclaró que, por el momento, no hará comentarios adicionales sobre ese cambio.

La empresa también informó que el presidente de la República y su administración conformaron un grupo de trabajo para reevaluar aspectos clave de la ANDE, con miras a establecer nuevos regímenes tarifarios que atraigan inversiones, además de crear un nuevo Ministerio de Energía y un organismo regulador de supervisión —en línea con la creación del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y el Ente Regulador de Energía (ERE)—. Según Atome, el Gobierno pidió que la definición de esos niveles tarifarios esté lista para la primera quincena de septiembre.

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Los US$ 665 millones que Atome pone sobre la mesa

Atome buscó diferenciarse del resto de los consumidores industriales que negocian con la ANDE. Argumentó que su proyecto Villeta es la mayor inversión industrial extranjera en la historia de Paraguay, que está “lista para construirse” y totalmente financiada, con US$ 665 millones respaldados por instituciones multilaterales.

De concretarse tal como está planificado, la empresa asegura que Villeta generaría más de US$ 1.000 millones en ingresos para la ANDE, crearía miles de nuevos empleos y tendría un impacto positivo en el PIB a través de una industria que, según la compañía, apuntalaría a la agricultura paraguaya y la seguridad alimentaria del país.

Atome afirmó además que las “partes relevantes” ya fueron informadas de los aspectos críticos de su posición y que continúa discutiendo y trabajando esos puntos, al tiempo que toma “medidas por separado para proteger sus intereses”. La empresa remarcó que sigue trabajando con Casale S.A., su socio EPC (de ingeniería, procura y construcción), para mantener el cronograma original del proyecto. Según el comunicado, la compañía prevé dar una nueva actualización al mercado hacia fines de agosto.

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Estudio para una planta solar

Tres días después, este 20 de agosto, Atome difundió un segundo comunicado centrado en Atome Power, su división de energías renovables y almacenamiento en baterías. Allí informó que firmó un acuerdo con un fondo de financiamiento en dólares, administrado por un banco multilateral de desarrollo, para respaldar el estudio de factibilidad de un proyecto solar de 300 MWp en terrenos próximos a su futura planta de fertilizantes verdes en Villeta.

La empresa aclaró, sin embargo, que ese estudio recién comenzará “de inmediato” una vez que Atome Paraguay avance con la firma del PPA, el contrato que aún está pendiente de resolución con la ANDE.

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Lo que responde Atome a las consultas

Consultada por este diario, la compañía precisó que Atome Power es una empresa independiente de Atome Paraguay, aunque ambas comparten la misma matriz, Atome PLC. Explicó que la planta solar “está concebida como un proyecto independiente”, aunque no descartó que en el futuro participe del suministro de energía al proyecto de Villeta, a la ANDE y a otras empresas. Sobre el monto de inversión, evitó dar una cifra y señaló que serán los estudios de factibilidad los que la determinen, ya que “aún es prematuro” estimarla para el caso puntual de Villeta.

Sobre la propuesta de tarifa presentada a la ANDE luego del rechazo de los US$ 30/MWh, la empresa remitió a lo ya expresado por el anterior presidente de la estatal en julio: que la institución recibió una propuesta revisada, la cual, según Atome, fue “ratificada nuevamente” ante el nuevo titular de la ANDE. La compañía sostuvo que las conversaciones “continúan desarrollándose en un ambiente constructivo”.

Finalmente, al ser consultada por posibles novedades adicionales, Atome remitió a su comunicado del 17 de agosto y destacó como “el principal avance” la firma del acuerdo con el banco multilateral de desarrollo para el estudio de viabilidad del proyecto solar en Villeta.