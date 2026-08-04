ANDE definirá este mes nueva tarifa técnica para Atome y todas las industrias que quieran venir

Consultado sobre el estado de la negociación de Atome, la firma que pretendía instalarse en Villeta con una tarifa fija de 30 US$/MWh para su proyecto de fertilizantes verdes, el presidente de la ANDE, Ing. Miguel Báez, negó que existan tratativas puntuales con esa empresa.

“La instrucción es muy clara, la que tengo del Presidente, es la de evaluar la carpeta de todas las empresas que están interesadas en instalarse en nuestro país. En ningún momento me habló de una empresa en específico”, afirmó Báez durante una entrevista con radio Monumental.

El titular de la ANDE explicó que lo que se pidió es “volver a hacer el estudio para definir una tarifa tanto en 500 kV, en 220 kV, en 66 kV y en 23 kV, y esa tarifa va a ser para todas las empresas que vengan”.

Según Báez, el objetivo es evitar que ANDE negocie condiciones diferenciadas: “Lo que vamos a evitar es buscar una tarifa para una empresa, otra tarifa para otra empresa, eso es lo que no queremos”.

Lea más: Sitrande denuncia lobby de Atome desde Inglaterra y respalda gestión del saliente Félix Sosa

Cómo funcionará el esquema

El nuevo esquema no se distinguirá por volumen de consumo, sino por el punto de conexión a la red. “Las tarifas se van a definir con un criterio que todo el mundo va a conocer, va a ser transparente (...) si la industria viene y se conecta en 500 kV, sabe cuánto le va a salir. Otra es en 66 kV, otra es 220 kV”, detalló el presidente de ANDE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Báez explicó la lógica técnica del esquema: cuanto más alto el nivel de tensión, más barata resulta la tarifa, porque la empresa se ahorra las inversiones en transformadores para bajar la potencia. “La tarifa en 500.000 voltios (500 kV) es más barata porque se está ahorrando muchas inversiones”, indicó, y agregó que quien se conecte en niveles inferiores deberá asumir el costo de los equipos de reducción de potencia.

Según el documento “Estudio de valores de referencia internacional para establecer costos y tarifas eficientes de la ANDE”, presentado por el entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa, durante el foro “La energía como condición para el desarrollo económico del Paraguay”, organizado por el Consejo Asesor Empresarial – Mesa Energética el 21 de julio en la Casa de la Integración de la CAF, la tarifa media proyectada para el período 2026-2030 pasaría de un promedio actual de 49,2 US$/MWh a 68,6 US$/MWh.

Por nivel de tensión, el escenario contempla una tarifa de 77,8 US$/MWh en baja tensión (BT), 63 US$/MWh en media tensión (MT) y 51,4 US$/MWh en alta y muy alta tensión (AT&MAT), frente a los valores actuales de 55,8, 43,3 y 35,3 US$/MWh, respectivamente.

Lea más: UIP exige una “política de Estado” tras el cambio en la conducción de la ANDE

La tarifa residencial, todavía en estudio

Báez confirmó que, en paralelo, la ANDE también revisará la tarifa para los usuarios residenciales, aunque aclaró que ese trabajo comenzará una vez concluido el estudio para las industrias. “Sí, también vamos a estudiar la tarifa residencial (...) la ANDE necesita definir una tarifa técnica, la que se calcula en donde la ANDE puede cubrir todos sus costos”, explicó.

El presidente de ANDE recordó que la ley exige que la entidad garantice un lucro de entre 8% y 10% sobre sus inversiones. Esta exigencia está establecida en el Artículo 88° de la Ley N° 966/1964, que dispone que las tarifas deben producir un Ingreso Neto anual no inferior al 8% ni superior al 10% de la Inversión Inmovilizada vigente, dato expuesto por Sosa en el mismo foro del 21 de julio en la CAF.

Consultado sobre el desajuste tarifario que justamente su antecesor, Félix Sosa, había estimado en un 40%, Báez confirmó que ese análisis será parte del estudio pendiente: “El estudio todavía no lo hicimos, vamos a hacer también el estudio para los consumidores finales, y una vez que tengamos el estudio vamos a poder hablar si se aumenta o se deja igual, y en qué proporción”.

“Todavía no estamos en eso”, explicó Báez sobre un eventual ajuste a los usuarios finales, aunque aseguró que el criterio ya está definido: “Necesitamos que la ANDE tenga sostenibilidad financiera. Eso quiere decir que tenemos que sincerar la tarifa y que los usuarios debemos pagar lo que realmente corresponde”.

Lea más: Nuevo titular de la ANDE recibe advertencia pública del Sitrande en su acto de asunción

Itaipú y Yacyretá: el peso en la matriz energética

Sobre la incidencia del Anexo C de Itaipú en la nueva tarifa, Báez indicó que la renegociación “tiene muchísimas aristas que hay que sentarse a negociar”, pero enfatizó que el estudio en curso toma como base la realidad tarifaria actual con la binacional. “Si por ahí se define alguna otra nueva tarifa de Itaipú y si amerita el caso, vamos a reajustar”, señaló.

El titular de ANDE precisó que el 90% de la energía que compra la entidad proviene de Itaipú, mientras que el resto se complementa con Yacyretá y con la generación propia de Acaray.

Explicó además que, al ceder más energía a Argentina, Paraguay debería recibir una mayor compensación desde Yacyretá, aunque reconoció que esa entidad “está en deuda, pero está pagando”.

Lea más: El descargo de Félix Sosa tras ser relevado de la presidencia de ANDE

Báez también descartó la posibilidad de fijar tarifas de largo plazo sin mecanismos de ajuste, en referencia directa a la pretensión de Atome de asegurar una tarifa fija por 10 años. “No, las tarifas a largo plazo tienen que tener un factor de reajuste, porque los tiempos cambian (...) no podemos venir a firmar a largo plazo una tarifa fija”, afirmó, y propuso revisiones cada dos o tres años.

Con el nuevo esquema, Báez insistió en que la meta es la transparencia: una tarifa conocida de antemano por cualquier empresa, sin excepciones. El plazo vence antes de fin de mes, cuando Atome y el resto de los proyectos industriales sabrán cuánto deberán pagar por conectarse a la red de la ANDE, según lo anunciado.