El interés detrás del pedido de “Bachi” a Petropar: los políticos con servicentros de la estatal

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), reaccionó en sus redes sociales a la suba de los precios de los combustibles aplicada por los emblemas privados y reclamó que las reducciones se concreten de manera inmediata una vez que desaparezcan las condiciones externas que provocan los incrementos.

Además, Núñez “instó” a Petróleos Paraguayos (Petropar) a mantener sus precios y cumplir un “papel regulador” en el mercado local, en beneficio de los consumidores. “Insto a Petropar a mantener los precios lo más bajo posible y a ejercer con firmeza su rol de regulador en beneficio del ciudadano”, publicó.

Sin embargo, el legislador no mencionó que tiene un vínculo con un servicentro de Petropar, situación por la que una política de precios bajos de la estatal también puede favorecer las ventas de ese establecimiento.

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Es que Nidia Lorena Cabrera, exconcejala de Villa Hayes y pareja del citado senador cartista, opera un servicentro de Petropar en esa ciudad a través de la firma Districhaco S.A.

Servicentro en lo que debía ser una plaza

Según publicaciones periodísticas, a través de esa empresa el legislador impulsó la instalación del surtidor en un espacio de Villa Hayes que debía destinarse a una plaza para la recreación de los ciudadanos.

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Asimismo, su hermano Ricardo Núñez, cuando se desempeñaba como intendente de Villa Hayes, adjudicó el terreno municipal donde posteriormente se instaló el servicentro. De acuerdo con esas publicaciones periodísticas, el político colorado habría invertido poco más de G. 2.000 millones en la infraestructura del local, mientras que Petropar entregó los bienes necesarios para su funcionamiento —equipos surtidores, tanques y otros elementos— por un valor cercano a los US$ 100.000.

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Ante esta situación, el pedido del presidente del Congreso abre un posible conflicto de intereses, ya que el senador está vinculado a un servicentro que opera bajo la bandera de Petropar.

Si la petrolera estatal mantiene precios más competitivos que los emblemas privados, el establecimiento también podría verse favorecido con un mayor flujo de clientes y un incremento en sus ventas.

Pese a ello, al instar públicamente a Petropar a sostener sus precios, Núñez no mencionó ese vínculo ni el eventual beneficio económico que podría derivarse de esa política comercial.

Más políticos con intereses en Petropar

En la lista de operadores de servicentros de Petropar vinculados a dirigentes políticos también figuran las exdiputadas cartistas Blanca Marina Vargas de Caballero y Del Pilar Medina, actualmente asesoras en Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá, respectivamente. Asimismo, aparece la diputada cartista Jazmín Narváez, aunque el propietario registrado es su padre, además del senador colorado Luis Pettengill.

Otros dirigentes beneficiados con la operación de servicentros de la petrolera estatal son el seccionalero cartista Víctor Molas Turó, quien además de administrar estaciones propias fue favorecido con la concesión de dos servicentros pertenecientes a Petropar; el diputado colorado Néstor Castellano; el exdiputado Tomás “Ever” Rivas; el exintendente de Hernandarias Blas Leguizamón (ANR); el exministro de Agricultura Carlos Santa Cruz Britos; el exintendente de Natalicio Talavera Gustavo Giménez Silvero; y el seccionalero y concejal colorado de Itá Fabio Andrés Sosa Espínola.

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Los principales emblemas privados concretaran la cuarta suba de los precios de los combustibles en lo que va del año. Los reajustes, de entre G. 490 y G. 600 por litro según el tipo de carburante, fueron atribuidos por las distribuidoras al encarecimiento de las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Mientras tanto, Petropar decidió mantener por ahora sin variaciones sus precios, aunque continúa analizando la evolución del mercado para definir si adopta o no un eventual ajuste.