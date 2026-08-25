Política
25 de agosto de 2026 a la - 16:40

Dueños de servicentros se reunieron en el Senado sobre ley de transparencia de combustibles

Situación en estación Petropar con autos en fila y motocicleta con conductor en casco, rodeados de árboles en un ambiente nublado.
Varios automóviles esperan para llenar sus tanques en estación de servicio Petropar en un día nublado.Pedro Gonzalez

La comisión de Industria y Comercio de la Cámara Alta, que casualmente preside Luis Pettengil (ANR), dueño de una estación Petropar, convocó a los gremios de propietarios de centros de expendio sobre el proyecto de ley de transparencia de precios de combustible. Esto fue lo que manifestaron.

Por ABC Color

La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador Luis Pettengill (ANR), analizó hoy el proyecto de ley “Que establece la transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializados al público en la República del Paraguay”.

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La iniciativa fue presentada por varios senadores y su principal impulsora es Esperanza Martínez (Participación Ciudadana). La propuesta fue postergada por un mes para su estudio.

Empresarios y funcionarios reunidos con el senador Luis Pettengill. Foto gentileza del Senado.
Empresarios y funcionarios reunidos con el senador Luis Pettengill. Foto gentileza del Senado.

Pettengill, propietario de numerosas empresas, incluyendo una estación Petropar 8A de Capiatá, se reunió con representantes de los principales tres gremios de centros de expendio de combustible; del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Petróleos Paraguayos (PETROPAR), la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO).

Son numerosos los políticos con estaciones de servicios de Petropar en particular. La lista incluye al vicepresidente Pedro Alliana, al titular del Senado Basilio Núñez, al ministro Juan Carlos Baruja, a la diputada Jazmín Narváez entre otros. (Vea la lista más abajo).

Cuando debe bajar, ponen excusas

Al término del encuentro, Pettengill dijo que el objetivo es hacer que la ley respete el libre mercado, pero que muestre un índice coherente con la subida o bajada del precio según el contexto mundial.

“Cuando en el mundo sube el precio del combustible en Paraguay, automáticamente sube. Pero cuando baja, dicen (el sector privado): ¡No!, tenemos muchas reservas en tanques, tenemos que esperar dos meses para bajar”, lamentó sobre su propio gremio.

Por ello, dijo que la ley servirá como un “índice” que va a marcar la tendencia del mundo y del Paraguay. Pero aclaró: “No vamos a fijar un precio ni el monto de lo que tienen que subir, ni el monto de lo que tienen que bajar”.

Empresarios están a favor, dice

Pettengill dijo que los empresarios “están totalmente de acuerdo” con crear ese índice siempre y cuando se mantengan en confidencialidad numerosos aspectos de competencia de acuerdos y negociaciones internacionales con los proveedores por la libre competencia interna.

“Con esta ley, con estos índices, vamos a proteger al consumidor, va a tener el consumidor la tranquilidad de que cuando sube, realmente corresponde que suba, y cuando baja, corresponde que baje”, sentenció.