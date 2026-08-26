Santaní: MOPC no abastece el reclamo de la ciudadanía

Los principales obstáculos que impiden al Distrito N° 2 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cumplir con los innumerables pedidos de la ciudadanía son la falta de combustible y de maquinarias viales en buenas condiciones. Los pocos equipos con que se cuenta son obsoletos y necesitan ser reparados.

Esta grave y cruda realidad es denunciada constantemente por los colonos y funcionarios de la cartera estatal, quienes se sienten imposibilitados de dar respuestas a los innumerables reclamos que reciben de los pobladores provenientes de las distintas localidades. Diariamente presentan sus pedidos de arreglo de los caminos vecinales, que en su mayoría se encuentran en pésimas condiciones por la falta de mantenimiento.

Las cinco bases o campamentos de distribución están ubicados en Santa Rosa del Aguaray, Choré, Capiibary, Itacurubí del Rosario y Santaní, donde está instalada la oficina principal del Distrito Nº 2. Los pocos operarios de la institución explicaron que hace mucho tiempo que, como institución, perdieron la capacidad de garantizar buenas condiciones de los caminos para el tránsito de los habitantes.

Un funcionario con más de 30 años en la institución indicó que nunca antes el Ministerio de Obras Públicas llegó a esta situación de precariedad en cuanto a equipamiento. Casi ya no hay maquinaria en buen estado y lo poco que existe no puede trabajar por falta de combustible o de mantenimiento.

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Se encuentran con las manos atadas

Debido a la grave crisis administrativa, los funcionarios se encuentran con las manos atadas y no pueden hacer absolutamente nada para responder a las necesidades de la población rural, donde prácticamente se concentran los principales inconvenientes relacionados con el mal estado de los caminos de tierra.

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Aparte de las máquinas obsoletas que utilizan, la cantidad de combustible que reciben no alcanza ni para tres días de trabajo. En estas condiciones e torna aún más difícil dar respuesta a los problemas de la gente que, con la esperanza de solucionar la falta de caminos en sus comunidades, acude a la institución, donde tampoco encuentra el resultado deseado, añadió el operario que pidió mantener en reserva su identidad para evitar posibles represalias.

Se priorizan los lugares más urgentes

El jefe del Distrito de la zona, Ing. Juan Cabral, reconoció que existen inconvenientes para abastecer todos los reclamos, pero que se están realizando los trabajos de acuerdo con la disponibilidad de los cinco campamentos con que cuenta el MOPC en el departamento de San Pedro, priorizando los lugares más urgentes.

Añadió que en el segundo departamento hay 4.500 kilómetros de caminos de tierra que no son fáciles de controlar periódicamente por la inmensa cantidad de trayectos existentes en la zona.