Estado desembolsó US$ 13,3 millones a proveedores en lo que va de la semana

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que en la semana desembolsó G. 79.404 millones (US$ 13,3 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas en la semana correspondida entre el 17 de agosto y el 26 de agosto de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que los G. 79.404 millones se pagaron G. 34.312 millones con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, G. 1.204 millones con Fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y G. 43.887 millones con Fuente 30 “Recursos Institucionales”.

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¿Los proveedores de qué instituciones cobraron?

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional del Indígena, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia de la República, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Instituto Paraguayo de Artesanías, el Ministerio de Economía y Finanzas.

La lista prosigue con el Ministerio del Ambiente, la Universidad Nacional del Este, el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Universidad Nacional de Asunción, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección de Beneficiencia Social, entre otras instituciones.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.