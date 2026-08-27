Industria nacional exige acciones urgentes del BCP ante la caída del dólar

La Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (Cispy) advirtió que las industrias que exportan reciben sus ingresos en dólares, pero afrontan en guaraníes gran parte de sus costos de producción, como salarios, energía, logística, transporte y materias primas.

En ese contexto, según indica el Cispy, cada nueva baja del dólar reduce los ingresos, mientras los costos internos no disminuyen en la misma proporción.

El gremio sostuvo que el sector productivo puede adaptarse a variaciones cambiarias graduales, pero no a una caída pronunciada del dólar en un periodo corto. Además, indica que la velocidad y magnitud del descenso dificultan ajustar estructuras productivas, contratos, inventarios y compromisos laborales, trasladando el impacto directamente a las empresas y su cadena de valor.

A este escenario se suman los elevados costos de los fletes internacionales, según Cispy. Agrega que la condición mediterránea del Paraguay ya constituye una desventaja logística estructural para las exportaciones, que ahora se ve agravada por el encarecimiento del transporte y la pérdida de competitividad cambiaria.

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Cispy reclama intervención del BCP

La Cámara cuestionó la falta de acciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y pidió que la institución deje de limitarse al análisis técnico para observar de primera mano la situación de las industrias manufactureras de exportación.

En ese sentido, solicitó a las autoridades visitar las plantas industriales, escuchar a empresarios y trabajadores y conocer las estructuras de costos para dimensionar el deterioro de la competitividad que enfrenta el sector productivo.

“El sector productivo ya no necesita más diagnósticos ni expresiones de preocupación: necesita medidas efectivas que protejan a quienes producen, transforman, generan empleo y exportan desde Paraguay”, señala el comunicado.

Sector productivo pide medidas urgentes

La Cispy afirmó que el cansancio del sector productivo es creciente y responde a una situación concreta. Advirtió que la industria pierde capacidad de compra, mercados internacionales y posibilidades de sostener el empleo ante la persistencia del escenario cambiario.

El gremio remarcó que defender a la industria nacional no implica solicitar privilegios, sino preservar la producción, las exportaciones, el empleo formal y el desarrollo económico y ambiental del Paraguay.

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“Ya no podemos seguir esperando”, sostuvo la Cispy, que instó al BCP a actuar con urgencia y firmeza. “El momento de actuar es ahora”, añadió.