EcoRedacta: jóvenes de Economía UNA impulsan “incubadora científica” para debates sobre la competitividad

Ante la creciente necesidad de articular la academia con la realidad económica nacional, el Club de Economía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y la Dirección de Investigación, lanzó recientemente su “EcoRedacta” 2026.

Se trata de una “incubadora” de producción científica y análisis económico aplicado que busca convocar a estudiantes e investigadores a desarrollar artículos, resúmenes ejecutivos y pósteres bajo los más altos estándares internacionales de publicación -AUGM-, detallan los organizadores.

Asimismo, la se desarrollará hasta noviembre del 2026 y busca “incidir” de manera directa en la agenda de competitividad del país a través de cinco ejes temáticos estratégicos:

Organización industrial, empresas y tecnologías (cadenas de valor y transformación digital)

Política económica, macroeconomía y finanzas (sostenibilidad fiscal y mercado de capitales).

Economía verde, agropecuaria y ambiental (transición energética y agronegocios).

Crecimiento y desarrollo económico / Economía internacional (comercio exterior e inversión).

Economía laboral e historia del pensamiento económico (capital humano y empleo formal).

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Gala de premiación y exposición

Como se mencionaba, el certamen cerrará el lunes 30 de noviembre de 2026en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de San Lorenzo, con una cumbre que reunirá a autoridades universitarias, referentes gremiales y analistas de mercado.

Además, la jornada va a incluir:

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Una galería abierta con los 30 mejores trabajos científicos defendidos por sus propios autores.

Transmisión en vivo y cobertura especializada.

Un espacio de networking estratégico entre ejecutivos, docentes investigadores y jóvenes talentos.

Para más información, la cuenta de Instagram del club es: @clubecouna.

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