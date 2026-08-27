El dólar cae en su valor más bajo desde pre pandemia

El dólar volvió a ceder en su cotización frente al guaraní en el mercado local, incrementando su devaluación y consecuente apreciación de nuestra moneda. El mercado de cambios de este jueves registró una nueva baja de 10 puntos en la comercialización de efectivo, cotizando al cierre de la jornada en G. 5.950 en la venta.

En lo que respecta al cambio interbancario, la divisa se cotizó a G. 5.929, por debajo de G. 5.935 que cotizó en la jornada anterior, ubicándose de esta manera en su menor valor desde comienzos del 2019, periodo pre pandemia.

Con la baja registrada este jueves, el dólar acumula una devaluación del 20% anual en el mercado local, considerando que hace un año atrás, el valor de la divisa rondaba los G. 7.400

La baja del dólar responde, según agentes del sector, a mayor flujo de capitales a Paraguay, aumento de liquidación de exportaciones, lo que aumentó la oferta de divisas en el mercado local y estaría presionando la cotización del billete verde para abajo. Además de las presiones internas, también suma las nuevas incertidumbres en el mercado internacional relacionadas a las políticas de Estados Unidos.

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Piden intervención del BCP

En el plano local, desde distintos sectores piden intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), debido a las asimetrías (diferencias) que se generan en la actividad económica, y la falta de previsibilidad que desalienta las inversiones en un momento clave.

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Por su parte agentes económicos consultados en la Encuesta de Variables Económicas (EVE) proyectaron que la cotización de la divisa seguirá en baja en alrededor de G. 6.000 este mes, aunque su valor actual ya se encuentra muy por debajo de las expectativas.

Para fin de año esperan que el valor de la divisa se posicione en cerca de G. 6.150