PGN 2027: Esperan que ya no se cometan errores del año pasado

El economista, Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) se refirió al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación que se presentará la próxima semana. Indicó que a su lectura, el plan ya no tendría o por lo menos se espera, que ya no se cometa los errores del año pasado.

El Presupuesto General de la Nación 2027 tiene como plazo límite de presentación el 1 de setiembre, por lo que es probable que la entrada oficial al Congreso de la Nación se concrete entre este lunes 31 de agosto y el martes 1 de setiembre. En una primera instancia, el documento será analizado por la Comisión Bicameral de Presupuesto que deberá dictaminar sobre el mismo, previo al análisis en el pleno de ambas cámaras.

Según los términos iniciales, el PGN en estructura y monto no diferirá mucho del plan actual; aunque si se espera que las previsiones, sobre todo del tipo de cambio, estén más adecuadas al contexto actual. El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 inicialmente aprobado en G. 149,1 billones, se ha incrementado durante el primer semestre de 2026 a cerca de G. 153,3 billones.

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Se espera mejor previsión del tipo de cambio

Uno de los principales problemas del PGN 2026 es que fue elaborado con un tipo de cambio (dólar/guaraní) muy sobrevalorado. Lo que repercutió en la expectativa de recaudaciones, sobre todo de la Dirección de Aduanas que resintió este desfasaje.

En su momento, el ex ministro de economía Carlos Fernández Valdovinos había reconocido (en abril de este año) que el desfasaje por el tipo de cambio y la menor recaudación, redujeron en casi US$ 600 millones los recursos disponibles, lo que derivó posteriormente en su polémica frase de “Economía de guerra”, con el fin de implementar “medidas de ajustes de cinturones”.

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Sobre el punto, el economista Rodrigo Ibarrola, indicó que se espera un proyecto con mejor previsión en base a la mala experiencia del 2026. “Creo que el gobierno no va a cometer más los errores del año pasado, creo que van tener mejor previsión sobre el tipo de cambio”, apuntó.

El economista detalló que el proyecto del 2026 fue elaborado sobre la base de un tipo de cambio de G. 7.800, sin embargo, al momento en que fue presentado al Congreso, la divisa estadounidense ya mostraba una tendencia muy variable y con descensos muy bruscos frente al guaraní, en alrededor de G. 7.000.

No obstante, dijo que espera que en este proyecto la situación sea diferente, debido a que la coyuntura no es la misma, y que si bien el tipo de cambio está bajo, no ha variado mucho respecto a los meses recientes. A la fecha, la cotización de la divisa se encuentra en G. 5.950

Dijo además que el presupuesto en general se empieza a construir entre abril y mayo, y a hoy (agosto) el Ministerio de Economía (MEF) ya tiene todo listo, los numero cerrados, y con un tipo de cambio más estable en comparación al año pasado y con un panorama donde se espera que la divisa estadounidense se mantenga bajo por un periodo mas largo, debido a que hay factores estructurales de la economía que están dando esas señales

“Lo que vemos la necesidad de financiación de esos gastos, ahí está el verdadero desafío”, apuntó.

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Claves para el PGN 2027