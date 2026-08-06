PGN 2027: MEF revisará todos los programas del Estado y priorizará recursos para Salud

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició el proceso de elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 con una revisión de los programas y actividades que ejecutan actualmente las instituciones públicas, según explicó el ministro Óscar Lovera en una entrevista con ABC Cardinal.

El secretario de Estado señaló que las entidades ya presentaron sus anteproyectos presupuestarios y que varias solicitaron mayores recursos para el próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, aclaró que el análisis no se limitará a evaluar pedidos adicionales, sino que también incluirá una revisión de la eficiencia del gasto vigente.

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Evaluarán resultados de programas antes de asignar recursos

El ministro explicó que el Gobierno busca determinar si los programas financiados con recursos públicos cumplen una función vinculada a la misión de cada institución y si generan resultados concretos.

“Les estamos pidiendo información que nos permita evaluar si esos programas, esas actividades que tienen hoy presupuesto y que ejecutan, cumplen con los fines que persigue la institución”, indicó Lovera durante la entrevista.

El titular del MEF sostuvo que varias instituciones mantienen estructuras presupuestarias diseñadas hace una década, a las cuales se incorporaron nuevas actividades sin una evaluación profunda sobre su necesidad actual.

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Recursos serán orientados hacia áreas prioritarias

El ministro señaló que el objetivo del proceso es identificar espacios de eficiencia dentro del gasto público para redireccionar recursos hacia sectores donde existe mayor demanda ciudadana.

En ese contexto, mencionó que Salud será una de las prioridades.“Enfocar esos recursos a áreas prioritarias y principalmente al sector Salud hoy, que es la discusión o el esfuerzo que estamos haciendo actualmente”, manifestó.

PGN 2027 y la meta de convergencia fiscal

La elaboración del presupuesto también estará vinculada al compromiso del Gobierno de retornar al límite de déficit fiscal establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Lovera afirmó que el escenario oficial apunta a volver a un déficit de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2028, luego del impacto generado por las obligaciones acumuladas con proveedores de Salud y Obras Públicas.

Según explicó, la estrategia contempla una combinación de mayor crecimiento económico, mejora en la recaudación y revisión del gasto público.

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Sin aumento de impuestos, pero con revisión de exoneraciones

El ministro reiteró que el Gobierno no prevé crear nuevos impuestos, pero sí avanzar en una revisión de la estructura tributaria vigente.

Entre las medidas mencionó el análisis de exoneraciones y deducciones tributarias con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado sin elevar las tasas impositivas. “Sin aumentar impuestos, sin generar nuevos tributos, se pueda generar una mejor recaudación e ir aumentando la presión tributaria que actualmente se tiene”, señaló.

El PGN 2027 deberá ser presentado al Congreso Nacional antes del 1 de septiembre, fecha límite establecida para el inicio de su análisis y posterior discusión legislativa.

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