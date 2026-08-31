Gobierno pagará entre hoy y el miércoles US$ 13,7 millones a proveedores

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF confirmó que desembolsará, desde hoy y hasta el miércoles, G. 81.684 millones (US$ 13,7 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados con a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) que fueron ingresadas entre el 31 de agosto y el 02 de septiembre de este año.

El boletín que remitió la cartera de Economía este lunes señala que los G. 81.684 millones los pagarán integramente con la Fuente 10, “Recursos del Tesoro”.

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¿Qué proveedores recibirán los pagos?

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia de la República, de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, Universidad Nacional de Caaguazú, Universidad Nacional del Este, Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Ciencias, entre otras instituciones.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencia de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.